Valencia’dan yardım alışverişi

Bütün futbolcular deprem bölgesi için seferber olurken Valencia da bunlardan biri oldu. Ekvadorlu oyuncu, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti. Bir marketten alışveriş yapan 33 yaşındaki oyuncunun şişme yatak, çadır ve erzak aldığı görüldü. Valencia ayrıca sosyal medyadaki profil fotoğrafını Türk bayrağıyla güncelledi.
Bütün futbolcular deprem bölgesi için seferber olurken Valencia da bunlardan biri oldu. Ekvadorlu oyuncu, depremden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için harekete geçti. Bir marketten alışveriş yapan 33 yaşındaki oyuncunun şişme yatak, çadır ve erzak aldığı görüldü. Valencia ayrıca sosyal medyadaki profil fotoğrafını Türk bayrağıyla güncelledi.