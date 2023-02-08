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Helal olsun Lincoln!

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, yaşanılan depremden etkilenen çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lincoln, "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2023 Çarşamba 06:50
Helal olsun Lincoln!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, yaşanılan depremden etkilenen çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lincoln, "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım" ifadelerini kullandı.
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