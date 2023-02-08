Arao: Büyük bir trajedi

Willian Arao, depremle ilgili ülke basınına konuştu. Brezilyalı oyuncu, daha önce görülmemiş bir trajedi yaşandığını söyledi. Arao, "Hepimiz yıkılmış bir haldeyiz. Bu benzeri daha önce görülmemiş bir trajedi. Türkler çok vatanseverler. Her biri bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Bütün ülke adeta seferber olmuş durumda. Takım arkadaşlarım ve ben de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.
Willian Arao, depremle ilgili ülke basınına konuştu. Brezilyalı oyuncu, daha önce görülmemiş bir trajedi yaşandığını söyledi. Arao, "Hepimiz yıkılmış bir haldeyiz. Bu benzeri daha önce görülmemiş bir trajedi. Türkler çok vatanseverler. Her biri bir şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Bütün ülke adeta seferber olmuş durumda. Takım arkadaşlarım ve ben de elimizden geleni yapıyoruz" dedi.