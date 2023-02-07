Lincoln Henrique: Evi yıkılan çocuklu bir aileyi misafir etmek isteriz

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 büyüklüğünde deprem için seferberlik sürüyor.

Fenerbahçeli futbolcu Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi misafir etmek istediğini duyurdu.

Brezilyalı oyuncu yaptığı açıklamada "Hepimiz depremzedelere destek olmalıyız. Aile olarak depremde evi yıkılan çocuklu bir aileyi her şey geride kalana kadar misafir etmek isteriz. Yetkililer bizimle iletişime geçebilir. İstanbul'a getirilecek ailenin tüm otel masraflarını karşılamaya hazırım." ifadelerini kullandı.