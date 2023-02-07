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Kritik dönemeç

Galatasaray'ın bir maç eksiğiyle 9 puan gerisinde kalan F.Bahçe’yi ligde birbirinden zorlu 4 maç bekliyor. Tek yol kayıpsız geçmek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 06:50
Kritik dönemeç

Spor Toto Süper Lig'de bir maç eksiğiyle Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik bir periyoda giriyor... Konyaspor maçı ertelenen sarı- lacivertliler önümüzdeki 4 haftada birbirinden zorlu 4 karşılaşmaya çıkacak... Önce Kayserispor deplasmanına gidecek olan takım, 25. haftada ise Alanyaspor'a konuk olacak. Kayserispor son iki maçını kazandı. Alanyaspor da evinde zor yeniliyor... İki deplasmanın ardından Kadıköy'de Beşiktaş derbisi var. Sonrasında ise ligde 7 maçtır yenilmeyen Karagümrük'e konuk olunacak. Puan kaybına tahammülü kalmayan Kanarya'nın 4 maçta alacağı sonuçlar zirve yarışındaki kaderini de büyük ölçüde belirleyecek.


İŞTE ZORLU SERİ
Konyaspor (Ert.)

Kayserispor (D)

Alanyaspor (D)

Beşiktaş

Karagümrük (D)

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