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Çağlar Söyüncü İngiltere'de Türkiye için yardım topladı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, depremzedeler için Leicester şehrinde yardım topladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 15:42
Çağlar Söyüncü İngiltere'de Türkiye için yardım topladı

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Leicester şehrinde yardım topladı. Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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