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Fenerbahçe'den deprem sonrası kan bağışı çağrısı!

Son dakika haberleri... Türkiye'yi derinden sarsan deprem sonrası Fenerbahçe Kulübü yaptığı paylaşımla vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:52 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 12:53
Fenerbahçe'den deprem sonrası kan bağışı çağrısı!

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Fenerbahçe Kulübü yaptığı paylaşımla vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Deprem bölgelerinde oluşacak kan ihtiyacı için vatandaşlarımızı gün içinde tüm Türkiye'de kan bağışına davet ediyoruz.

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