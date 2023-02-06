Fenerbahçe zafere kilitlendi! İşte Fenerbahçe Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Sarı lacivertlilerin 3 maçlık galibiyet serisi Adana'da son bulmuştu. Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında etkili bir futbol oynamasına rağmen hakem Ali Palabıyık'ın kötü kararlarıyla mücadele 1-1 bitmişti. Gergin günler geçiren camia, Konyaspor karşılaşmasıyla birlikte yeniden sahaya dönüş yapacak. Teknik direktör Jorge Jesus ve oyuncuların tek hedefi 3 puanı alarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak. Portekizli çalıştırıcı da oyuncularını uyararak tamamen futbola odaklanmalarını istedi. Galibiyetin önemine değindi.

KONYA RÖTAR YAPTI

Fenerbahçe ile karşılaşacak Konyaspor'un dünkü uçağı 16.30'da kalkacaktı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş 5 saat rötar yaptı. Konyaspor'un bir sonraki uçuşunun da iptal olması durumunda maçın ertelenme ihtimalinin olduğu ifade edildi.



UÇAK İSTANBUL'A HAREKET ETTİ



Konyaspor Basın Sözcüsü Sertaç Tuza uçağın içinden bağlanarak yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Pistteki buzlanma nedeniyle İstanbul'a uçağımız kalkmadı. 20:00'den beri uçağın içindeyiz. Şu an ulaşım sağlayamıyoruz. Hava böyle devam ederse, Fenerbahçe maçı için pazartesi günü de gelemeyiz" sözlerini kullandı. Kısa süre sonra TRT Spor'a telefonla bağlanarak bir açıklama daha yapan Tuza "Saat 20.00'den beri uçağın içindeyiz. Bir aksilik olmazsa ve uçağımız kalkarsa, yarın maçımızı oynayacağız" dedi.



Konyaspor'u taşıyan uçak 23:55'te son denemenin ardından İstanbul'a doğru harekete etti.

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Arda Güler, Rossi, İrfan Can, Joshua King, Valencia.

KONYASPOR: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Pavicic, Endri, Michalak, Muric, Diouf.



BATSHUAYİ CEZALI

Kanarya'da Konyaspor mücadelesi öncesinde 2 eksik bulunuyor. Joao Pedro'nun sakatlığı devam ediyor. Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de bugün forma giyemeyecek.

7 FUTBOLCU SINIRDA

Kanarya'da kart sınırında 7 futbolcu var. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor ve Miha Zajc kart görmeleri halide cezalı duruma düşecekler. Deplasmandaki Kayserispor mücadelesinde takım arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.

KARAOĞLAN ENDİŞESİ

Zorlu mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan, Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasından sonra 7 hafta kızağa çekilmişti. Tıpkı Ali Palabıyık gibi haftalar sonrasında Fenerbahçe maçına verilmesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekmişti.

JESUS TRİBÜNDE

Kanarya'da teknik direktör Jorge Jesus, Konyaspor maçında kulübede yer alamayacak. Deneyimli çalıştırıcı, Adana Demirspor mücadelesinin bitiminde kırmızı kart görmüştü. 68 yaşındaki hoca cezalı olduğu için takımın başında yedek kulübesinde yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak.