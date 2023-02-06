Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek. Konyaspor, olumsuz hava koşulları sebebiyle İstanbul'a gelmekte oldukça zorlanırken, futbolseverler maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda şüpheye düştü. Peki, Fenerbahçe Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe Konyaspor maçı oynanacak mı?

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ? FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI OYNANACAK MI?

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hava muhalefeti nedeniyle 4 saat rötarlı olarak İstanbul'a hareket etti. Konya'daki yoğun kar yağışı ve Konya Havalimanı'nda pistlerin kalkışa elverişli olmaması nedeniyle yeşil-beyazlı kafile, saat 20.00'den itibaren uçakta bekledi. Pistlerin temizlenmesi sonrası Konyaspor kafilesini taşıyan uçak 4 saat rötarlı şekilde kalktı. Konyaspor'un İstanbul'a varması üzerine müsabakanın 6 Şubat Pazartesi günü oynanması bekleniyor.