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FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fenerbahçe - Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Ülker Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Zirve yarışı veren Fenerbahçe ve çıkış arayan Konyaspor mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 09:40
FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Fenerbahçe - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe ile Konyaspor, 23. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 6 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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44. RANDEVU

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde daha önce 43 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 32 galibiyet alırken, 8 müsabakada da Konya temsilcisi 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan mücadeleyi Konyaspor, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

KADIKÖY'DE 2 KEZ KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de bu sezon evinde 11 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, iç sahada oynadığı 11 müsabakada 8 kez kazanırken, sadece 2 kez de 3 puan alamadı. Kanarya, Kadıköy'deki 1 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe son olarak sahasında Kasımpaşa ile mücadele etti ve 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

MİCHY BATSHUAYI CEZALI

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan ve tedavisi devam eden Brezilyalı futbolcu Joao Pedro, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Pedro'nun yanı sıra Adana Demirspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Michy Batshuayi de Konyaspor maçında görev alamayacak.

7 FUTBOLCU SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde sarı kart ceza sınırındaki futbolcuların fazlalığı dikkat çekiyor. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Söz konusu futbolcular, Konyaspor karşılaşmasında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak deplasmanda Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

DÜDÜK ATİLLA KARAOĞLAN'DA

Fenerbahçe ile Konyaspor arasındaki karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 7 haftalık aranın ardından sahalara dönen Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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