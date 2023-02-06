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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde şu ana kadar Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağlayan Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini'nin transferi için girişimlerini sürdürüyor. 8 Şubat'ta bitecek 2. Transfer ve Tescil Dönemi öncesi İtalyan futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, İstanbul ekibiyle bir görüşme daha gerçekleştirecek. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 11:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yoluna ikinci sırada devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Kanarya, kadrosunu kuvvetlendirerek sezon sonunda hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Şampiyonluk yarışına tutunabilmek için büyük bir çabanın içine giren Fenerbahçe transferde de hız kesmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Borini'nin haziran ayında sözleşmesi sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe, Borini için çok fazla bir bonservis ücreti ödemek istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Görüşmede en çok bonservis konusu gündemde olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Buna karşın Borini'nin Fenerbahçe'de oynamak istediği de ifade ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Bugünkü görüşmede anlaşma çıkması durumunda Borini, Sarı-Lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

İtalyan oyuncu 31 yaşında ve 1.80 boyunda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Borini bu sezon Karagümrük forması ile çıktığı 20 maçta 13 gol, 7 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Borini, kariyerine 1 kez İtalya Milli Takım formasını da giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Fabio Borini'nin bonservis değeri 2.5 milyon euro olarak biliniyor.

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