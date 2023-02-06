FENERBAHÇE HABERLERİ - Fabio Borini'de düğüm çözülüyor! 2.5 yıllık sözleşme...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yoluna ikinci sırada devam ediyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yoluna ikinci sırada devam ediyor.
Kanarya, kadrosunu kuvvetlendirerek sezon sonunda hedefi olan şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Şampiyonluk yarışına tutunabilmek için büyük bir çabanın içine giren Fenerbahçe transferde de hız kesmiyor.
Ara transfer döneminde Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli ekip Emre Demir'i sezon sonuna kadar Samsunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe forvet takviyesiyle transfer dönemini kapatmayı hedefliyor.
Fenerbahçe'nin hedefinde Fatih Karagümrük'ün İtalyan golcüsü Fabio Borini var.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma bugün bir araya gelecek.
Görüşmede Fabio Borini'nin transferi masaya yatırılacak.
Borini'nin haziran ayında sözleşmesi sona erecek.
Fenerbahçe, Borini için çok fazla bir bonservis ücreti ödemek istemiyor.
Görüşmede en çok bonservis konusu gündemde olacak.
Buna karşın Borini'nin Fenerbahçe'de oynamak istediği de ifade ediliyor.
Bugünkü görüşmede anlaşma çıkması durumunda Borini, Sarı-Lacivertli kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
İtalyan oyuncu 31 yaşında ve 1.80 boyunda.
Borini bu sezon Karagümrük forması ile çıktığı 20 maçta 13 gol, 7 asist yaptı.
Borini, kariyerine 1 kez İtalya Milli Takım formasını da giydi.
Fabio Borini'nin bonservis değeri 2.5 milyon euro olarak biliniyor.
Tecrübeli oyuncu Chelsea, Liverpool, Roma ve Milan gibi kulüplerde forma giydi.
Borini, Ocak 2021'de Fatih Karagümrük kadrosuna dahil oldu.