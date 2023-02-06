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Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'dan deprem sonrası başsağlığı mesajı!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası kulüp televizyonuna depremzedeler için başsağlığı bulundu. Kızılhan, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanındayız" ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 20:34
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan'dan deprem sonrası başsağlığı mesajı!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası kulüp televizyonuna konuştu.

İŞTE KIZILHAN'IN SÖZLERİ:

Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Sabah saatlerinde kriz masasını oluşturduk.

Üyelerimizle, derneklerimizle çalışanlarımızla, sporcularımızla irtibata geçmeye çalıştık. Hep kendileri hem de ailelerinin hakkında son durumu öğrendik.

Bölgedeki spor kulüpleriyle de irtibata geçmeye çalışıyoruz. Ulaşabildiklerimizin başkanları ve yöneticileriyle görüştük, her zaman yanlarında olduğumuzun bilgisini kendileriyle paylaştık.

Destek kampanyası başladı. Sosyal medya hesaplarımızdan bu konu hakkında detayları kısa bir süre önce paylaştık.

AFAD'ın ihtiyaç listesine göre oluşturulacak tüm desteklerin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde belirlenen lokasyona getirilmesini rica ediyoruz. Ondan sonra toplu bir halde deprem bölgesine bu desteği ulaştırmış olacağız.

Taraftarlarımızdan, üyelerimizden maddi destek için çok sayıda mesaj alıyoruz. Hepsinden rica ediyorum AFAD'ın yönlendirmesine göre ilerlememiz en uygun olanıdır. AFAD'ın resmi olarak bizlere göstermiş olduğu yolda ilerlememiz bizler için en uygun olanıdır. Kan bağışı şeklinde destekler hakkında da çok sayıda mesaj alıyoruz.

Bu konuda da Kızılay'ın resmi açıklamalarını hep birlikte takip edelim ve hep birlikte Kızılay'ın açıklamalarına göre hareket edelim.

Çok üzgünüz. Milletimizin başı sağ olsun.

Vatanımızın, milletimizin, devletimizin yanındayız. Her konuda desteğe hazırız. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun.

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