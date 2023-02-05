Maça çıkmayacaktık

Sarı-lacıvertlı kulübün başkanı Ali Koç, Adana Demirspor deplasmanında yaşananlar sonrası Divan Kurulu'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Koç, bir sonraki maça çıkmama ile ilgili kararı yönetim kurulunda oyladıklarını belirtti. Koç "Futbol Disiplin Talimatı'nın 24. maddesine baktık, bir maça çıkmamayı oyladık. 11'e 3'le maça çıkma kararı alındı. 3 oydan biri de benimdi" dedi. Koç sözlerini şöyle sürdürdü: Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan'a uzun süre maç verilmeyeceği söyleniyordu. 6 hafta mı uzun süre. Sivas'taki hakem hele. Laubalilik, gevşeklik, direkt maçı katleden kararlar, adam 6 hafta alıyor. Atilla Karaoğlan yanlış karar veriyor ama doğruları yapıyor. Buna TFF, MHK aynı süre ceza veriyor. Atilla Karaoğlan uzun süre maç almadıBir bakıyorsunuz ilk maçı, haftanın en kritik ikinci maçı. Bizim maç. Şaka gibi. 'Yapay zeka böyle istedi' diyorlar"



ESKİ MHK İYİ Kİ GİTTİ



Bazıları dayak yedi ama neredeyse tüm takımın dayak yediği maçtan bahsediyoruz. Hakem ve VAR'ın maçın sonucunu etkileyecek bu kadar çok pozisyon, kabul edilemez hakem hatalarının yaşandığı başka maç belki de yoktur. Bu hataların hepsi istisnasız Fenerbahçe aleyhine gerçekleşmiştir. Bu hakem performansıyla değerlendirilecek bir maç değildir. Niyet perspektifinden bakılması gereken maçtır. Bu haftanın hakem atamaları giden MHK tarafından yapılmıştır. Yani, 'bizden sonrası tufandır' mantığıyla bizim maça atanmaması gereken biri, en kritik maça atanmıştır. İyi ki bu MHK gitmiştir.

JESUS'A KIRMIZIYI CV'SİNE YAZACAKTIR



Hocamız Jorge Jesus, İngilizce ve Türkçe bilmiyor. Hakeme Portekizce, '(Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun) dedim' diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV'sine yazar hakem arkadaş, 'Ben Jesus'u oyundan attım' diye"

HER ŞUBATTA OPERASYON

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı 'maça çıkmama' gibi seçenekleri dahi masaya yatırdıklarını belirtiği konuşmasında her Şubat ayında kendilerine operasyon çekildiğini söyledi. Başkan Koç "3 maç arka arkaya 10 kişi kaldık, sesimizi çıkarmadık. Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan. Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında kaybedilen 2 puan, direkt yarışa etki eden 5 puan. Bir şubat ayındayız yine. Bize operasyonlar hep şubat ayında yapılıyor.

VAR HAKEMLERİ YABANCI OLMALI

Ne hale geldik derbiye atayacak hakemimiz yok. 85 milyon ülke, futbolla yatıp kalkan ülke, derbiye atanacak hakem yok. Halil Umut Meler'e bir şey olmasın diye dua ediliyor. 7 derbi oynanmış. Yarın (Bugün) bir tane daha derbi oynanacak. Zorbay Küçük, Ali Palabıyık, Volkan Bayarslan, Ali Şansalan, hepsi çuvallamış. Son 4 derbinin hakemi Halil Umut Meler. Başka hakem yok. Yıllarca unutulmayacak fahiş hatalarda hep bir takımın lehine oluyor, bu tesadüf mü?"

BAŞKANLIĞIMI FEDA EDERİM



Figüran mı olacağız, yoksa uzun vadeli çıkarları müdafaa etmek adına, ülke futbolunu temizlemek adına bugünlerden feragat mı edeceğiz? Ben başkanlığımı feda etmeye hazırım. Niye çünkü önümüzde 2 yol var. Ligden çekilme falan saçma sapan şeyler, öyle bir şey yok. Aklınızın ucuna getirmeyin . 15 hafta var, Selahattin Baki'nin dediği gibi, 'biz bu ligi bitireceğiz ve şampiyon bitireceğiz' mi, yoksa, 'yeter arkadaş, bardağı taşırdınız, sınırı aştınız, biz maça çıkmıyoruz' mu diyeceğiz?"