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İşte Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın karnesi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23’üncü haftasında Arabam.com Konyaspor ile karşılacak. Mücadelenin orta hakemi olarak ise Atilla Karaoğlan atadı. Karaoğlan, bu maçla birlikte kariyerinde 9. kez Fenerbahçe maçında düdük çalmış olacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 13:28
İşte Fenerbahçe Konyaspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'ın karnesi

Ligde 7 hafta sonra maç yönetmeye başlayacak olan hakem Atilla Karaoğlan, geri dönüşünü Fenerbahçe-Konyaspor maçıyla yapacak. Şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 8 maçını yöneten Atilla Karaoğlan, Konyaspor maçıyla birlikte 9. kez Fenerbahçe maçında düdük çalmış olacak.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe şimdiye kadar 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Fenerbahçe maçları şu şekilde:

12 Haziran 2020
Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1

18 Ekim 2020
Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 3

3 Ekim 2021
Fenerbahçe: 2 - Kasımpaşa: 1

13 Aralık 2021
Gaziantep: 3 - Fenerbahçe: 2

15 Ocak 2022
Antalyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1

2 Nisan 2022
Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 2

10 Nisan 2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

9 Ekim 2022
Fenerbahçe: 5 - Karagümrük: 4

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