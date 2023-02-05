FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Sarı Kanarya'nın file bekçisi Altay Bayındır'a İtalyan devi Inter, talip oldu.
Akşam'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre; Inter, kalecisi Onana ile yollarını ayıracak.
Bu nedenle yeni bir kaleci arayışına giren İtalyanlar, F.Bahçe'den Altay Bayındır'a kancayı taktı.
Haberde, Altay'ın yedek kaleci olma ihtimali de vurgulandı.
24 yaşındaki file bekçisi ise kulübede oturmak istemiyor.
F.Bahçe ile sözleşme uzatmayan Altay, Inter'den oynama garantisi alırsa transfer gerçekleşebilir.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
Ardından Arabayatağı altyapısına geçti.
Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.
2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
1.98 cm boyundaki Altay Bayındır, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç eldiven, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu.
Başarılı file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro...