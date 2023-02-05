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FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de performansı zaman zaman tartışma konusu olan genç eldiven Altay Bayındır'a Inter talip oldu. Başarılı kalecinin transfer şartı ortaya çıktı. (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 11:04
FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Sarı Kanarya'nın file bekçisi Altay Bayındır'a İtalyan devi Inter, talip oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Akşam'ın İtalyan basınından aktardığı habere göre; Inter, kalecisi Onana ile yollarını ayıracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Bu nedenle yeni bir kaleci arayışına giren İtalyanlar, F.Bahçe'den Altay Bayındır'a kancayı taktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Haberde, Altay'ın yedek kaleci olma ihtimali de vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

24 yaşındaki file bekçisi ise kulübede oturmak istemiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

F.Bahçe ile sözleşme uzatmayan Altay, Inter'den oynama garantisi alırsa transfer gerçekleşebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Ardından Arabayatağı altyapısına geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Altay Bayındır'a Inter kancası! Transfer şartı...

2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

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