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Fenerbahçeli taraftarlar TFF’yi protesto için Riva’ya gitti!

Fenerbahçe taraftarları Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Adana Demirspor maçında verilen kararları protesto etmek amacıyla TFF'nin Riva'daki tesislerinin yolunu tuttu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 19:33
Fenerbahçeli taraftarlar TFF’yi protesto için Riva’ya gitti!

Fenerbahçe taraftarları, dün Adana Demirspor ile oynanan ve 1-1 biten maçın ardından bugün TFF'yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla TFF'nin Riva'daki tesislerine akın etti.

Fenerbahçe taraftarları, Adana Demirspor ile oynanan maçta hakem hataları olduğu gerekçesiyle TFF'yi ve hakemleri protesto etmek amacıyla Kadıköy'de bulunan Salı Pazarı'nda bir araya geldi. Toplanan binlerce taraftar, Riva'daki TFF tesislerine gitmek üzere yola çıktı. Tesislere varan taraftarlar sloganlar eşliğinde Riva'da eylem yaptı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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