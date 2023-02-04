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Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in transferiyle ilgili gündem yaratan bir gelişme yaşandı. Fransız devi PSG, 17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için resmi girişimlere başladı. Öyle ki sportif direktör Luis Campos, transfer için Arda Güler'in ailesiyle görüştü. Transferi bitirme konusunda ısrarcı olan PSG yönetimi, Fenerbahçe'ye teklifini sundu. Sarı-lacivertli kurmaylar, PSG'nin yaptığı teklife cevap verdi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 11:56
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla yıldızını parlatmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Genç oyuncu, forma giydiği karşılaşmalarda grafiğiyle göz dolduruyor.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Oyun zekasıyla ön plana çıkan 17 yaşındaki futbolcu, skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Teknik direktör Jorge Jesus'un rotasyonda kullandığı Arda Güler, taraftarın gözbebeği konumunda.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Bu sezon 17 maçta görev alan genç yıldız, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Kolay adam eksiltebilen Arda Güler, attığı derin toplarla takım arkadaşlarını rahat pozisyona sokabiliyor.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Genç yaşına rağmen soğukkanlı yapısı da saha içinde düşündüklerini daha kolay yapabilmesini sağlıyor.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Geleceğin büyük yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler, Avrupa devlerinin yakın takibinde.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Fenerbahçe'nin de çok şeyler beklediği genç futbolcu, birçok kulübü peşine takmış durumda.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

PSG ISRARCI!
Özellikle Fransa Ligue 1 devi PSG, bir süredir Arda Güler transferinde ısrarcı bir tutum sergiliyor.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, flaş bir hamlede bulundu.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

AİLESİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!
PSG'nin Arda Güler operasyonunda sportif direktör Luis Campos görevlendirildi.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Transferi bitirmek için harekete geçen Campos, genç oyuncunun ailesiyle görüştü.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

TEKLİF DE YAPILDI!
Elini çabuk tutmak isteyen PSG yönetimi, transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

FENERBAHÇE REDDETTİ!
Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, PSG'nin Arda Güler teklifini geri çevirdi.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Sarı-lacivertlilerin Arda Güler'i en az birkaç sezon daha takımda tutmak istediği kaydedildi.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Bu nedenle transfer görüşmelerine son verildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

On numara mevkisinde forma giyen genç oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.

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