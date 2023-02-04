Fenerbahçe'den PSG'ye Arda Güler cevabı! Transferi...

Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla yıldızını parlatmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla yıldızını parlatmaya devam ediyor.
Genç oyuncu, forma giydiği karşılaşmalarda grafiğiyle göz dolduruyor.
Oyun zekasıyla ön plana çıkan 17 yaşındaki futbolcu, skora verdiği katkıyla dikkat çekiyor.
Teknik direktör Jorge Jesus'un rotasyonda kullandığı Arda Güler, taraftarın gözbebeği konumunda.
Bu sezon 17 maçta görev alan genç yıldız, 3 gol ve 2 asistlik katkı verdi.
Kolay adam eksiltebilen Arda Güler, attığı derin toplarla takım arkadaşlarını rahat pozisyona sokabiliyor.
Genç yaşına rağmen soğukkanlı yapısı da saha içinde düşündüklerini daha kolay yapabilmesini sağlıyor.
Geleceğin büyük yıldız adayları arasında gösterilen Arda Güler, Avrupa devlerinin yakın takibinde.
Fenerbahçe'nin de çok şeyler beklediği genç futbolcu, birçok kulübü peşine takmış durumda.
PSG ISRARCI!
Özellikle Fransa Ligue 1 devi PSG, bir süredir Arda Güler transferinde ısrarcı bir tutum sergiliyor.
17 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen yönetim, flaş bir hamlede bulundu.
AİLESİYLE GÖRÜŞÜLDÜ!
PSG'nin Arda Güler operasyonunda sportif direktör Luis Campos görevlendirildi.
Transferi bitirmek için harekete geçen Campos, genç oyuncunun ailesiyle görüştü.
TEKLİF DE YAPILDI!
Elini çabuk tutmak isteyen PSG yönetimi, transfer için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.
FENERBAHÇE REDDETTİ!
Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, PSG'nin Arda Güler teklifini geri çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin Arda Güler'i en az birkaç sezon daha takımda tutmak istediği kaydedildi.
Bu nedenle transfer görüşmelerine son verildiği ifade edildi.
On numara mevkisinde forma giyen genç oyuncu, merkez orta saha ve sağ kanat bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Türkiye A Milli Takımı'nda 1 karşılaşmada sahaya çıktı.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.