Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı | CANLI YAYIN

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu, 2023 yılının ilk olağan toplantısını yapıyor. Yüksek katılımlı toplantı, FB TV'den canlı yayınlanıyor...

Toplantıda, son dönemde yoğunlaşan hakem hataları konusunda izlenecek yöntemle ilgili görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantı öncesi camianın önde gelen birçok ismi dün peş peşe açıklamalar yaparak, ligden çekilme seçeneğinin tartışılması gerektiğini ifade etmişti.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu da Yüksek Divan Kurulu üyelerine bir çağrıda bulunarak, "Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya azami seviyede katılımınızı bekliyor; camiamızı Fenerbahçe için için hep birlikte sorumluluk almaya, ses yükseltmeye davet ediyoruz" demişti.

PALABIYIK'A SUÇ DUYURUSU



Fenerbahçe, Adana Demirspor ile oynan maçı yöneten Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.