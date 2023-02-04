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FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç "aptalca" dedi Enner Valencia neye uğradığını şaşırdı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, takımın Yüksek Divan Kurulu toplantısında Enner Valencia hakkında söylediği sözler gündem oldu. Ekvadorlu oyuncu da sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. İşte gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 16:30 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 Cumartesi 16:41
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ali Koç "aptalca" dedi Enner Valencia neye uğradığını şaşırdı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunurken hakem kararlarını değerlendirdiği bölümde Konyaspor maçında verilen kırmızı kartla ilgili, "Valencia aptalca bir hareket yapıyor, bana göre sarı kartlık bir hareket." ifadesini kullandı. İşte o sözler...

"VALENCIA APTALCA BİR HAREKET YAPTI"

Bu sene yine Konyaspor maçı, Valencia aptalca bir hareket yapıyor, bana göre sarı kartlık bir hareket. Hakemin arkası dönük, VAR'dan uyarıyor ve Valencia kırmızı kart görüyor.

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Enner Valencia da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve ne olduğunu anlayamadığını ifade etti.

İşte Ekvadorlu oyuncunun yaptığı o paylaşım...

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