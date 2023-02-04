Daha önce görmedim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus, FB TV'de Adana Demirspor maçında yaşanan hakem olaylarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Jesus, hakem kararlarının adaletsiz olduğunu belirterek, "Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda hakem kararları adaletsiz oldu. İki net penaltımız vardı. Orada VAR devreye girip orta hakeme yardım edebilirdi. Görmedi değil, orada devreye girmek istemediler. Ben Fenerbahçe'nin bu durumdan yara aldığını düşünüyorum. Çok iyi bir performans sergiledik, normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Yolumuza devam ediyoruz, öz güvenli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer her şey adil bir şekilde ilerlerse biz tekrar ilk sırayı alırız" dedi.

SAYGISIZ SÖYLEMİM OLMADI

Jesus, gördüğü kırmızı kart konusunda ise şunları söyledi: "Türkiye'de hakemler hakkında hiç konuşmadım. Saygı da duyuyorum ama yaşananlar bizim için fazlaydı. Yıllardır bu işi yapıyorum. Buna benzer bir şeyi, bir takımın sahada bu kadar mağdur olduğu bir durumu daha önce görmemiştim. Maç bittikten sonra son pozisyon için kendisine katılmadığımı söylemek için yanına gitmiştim. Saygısız bir söylemim olmadı. İlk niyetim oyuncularımı oradan uzaklaştırmaktı. Bize vermesi gereken frikikten bahsettim. Penaltılardan bahsetmedim bile. Bu konuşmanın sonunda kırmızı gösterdi. Nedenini bilmiyorum ama bana saygısız bir davranışta bulunduğumu söyledi fakat kendisine kötü bir söylemde bulunmadım."

LİDERLİĞE TEKRAR ÇIKACAĞIZ

Yaşananların kendilerini daha da birleştireceğini söyleyen Jesus, şöyle devam etti: "Türkiye Ligi çekişmeli bir lig ve her takım puan kaybedebiliyor. Biz ilk sıraya tekrar çıkacağımız düşüncesindeyiz. Bu öz güvenimiz var. Bu sonuçtan kötü etkileneceğimizi düşünenler olabilir ama tam tersi daha birlik olmuş bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."