Tartışmalı pozisyonların yayımlandığı ve düdük resminin videonun sonunda düşürüldüğü paylaşımda, "Ofsaytımsı, elimsilerin altında kalacaksınız! Böyle bitmeyecek!" ifadeleri yer aldı.

ADALETİMSİ

Fenerbahçe maçının ardından tartışmalar devam ederken, Galatasaray maç sonrası sosyal medyadan gönderi yayınlamıştı. Bunun ardından sarı-lacivertliler tarafından Galatasaray'a sosyal medyada flaş göndermeler gelmeye devam ediyor. Paylaşılan videoda 'Adalet' yazısının bulunduğu butona basılınca sarı-kırmızı renklerle 'Ayrıcalık' yazısı ekrana geliyor.