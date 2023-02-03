Valencia'nın golü yetmedi!

İkinci yarıda Adana Demirspor'un golünden sonra beraberlik için bastıran Fenerbahçe'de sahneye 'Kral' Valencia çıktı. Önce 77'de boş pozisyonda topu üstten auta atan Ekvadorlu forvet, 88'de ise sağ çaprazda topla buluşup usta işi bir vuruşla beraberliği getirdi. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe, yine Valencia'yla gole çok yaklaştı. Valencia'nın kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç mutlak golü önledi. Fenerbahçe'nin yıldızı, takımını ipten aldı, galibiyeti getiremedi ama 18. lig maçında 20. golüyle krallıkta açık ara liderliğini sürdürdü.
İkinci yarıda Adana Demirspor'un golünden sonra beraberlik için bastıran Fenerbahçe'de sahneye 'Kral' Valencia çıktı. Önce 77'de boş pozisyonda topu üstten auta atan Ekvadorlu forvet, 88'de ise sağ çaprazda topla buluşup usta işi bir vuruşla beraberliği getirdi. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe, yine Valencia'yla gole çok yaklaştı. Valencia'nın kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç mutlak golü önledi. Fenerbahçe'nin yıldızı, takımını ipten aldı, galibiyeti getiremedi ama 18. lig maçında 20. golüyle krallıkta açık ara liderliğini sürdürdü.
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