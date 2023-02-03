Haberler Fenerbahçe Valencia'nın golü yetmedi!

Valencia'nın golü yetmedi!

Kasımpaşa karşısındaki 4 gollü şovuyla tek başına 3 puanı alan sezonun yıldızı, mavi-şimşekler karşısında 88’de Fenerbahçe’yi ipten aldı. Adana Demirspor karşısında sağ çaprazda topla buluşan Ekvadorlu yıldız santrfor, klas bir vuruşla takımını mağlubiyetten kurtardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Valencia'nın golü yetmedi!
Fenerbahçe'de sezonun yıldızı Enner Valencia durdurulamıyor... Gol krallığında zirvede yer alan Ekvadorlu yıldız, geçen hafta sonu Kasımpaşa'ya karşı şov yapmıştı. 33 yaşındaki usta santrfor, attığı 4 golle kariyer gecesini yaşamıştı. Adana Demirspor karşısına da takımının en önemli kozlarından birisi olarak çıkan Valencia, görevini yaptı ama galibiyeti getiremedi. Maçta birçok gol pozisyonuna giren ancak bir tanesini değerlendiren tecrübeli santrfor, ilk yarının uzatma anlarında bir pozisyonda penaltı da bekledi ancak bu beklentisi gerçekleşmedi.

İkinci yarıda Adana Demirspor'un golünden sonra beraberlik için bastıran Fenerbahçe'de sahneye 'Kral' Valencia çıktı. Önce 77'de boş pozisyonda topu üstten auta atan Ekvadorlu forvet, 88'de ise sağ çaprazda topla buluşup usta işi bir vuruşla beraberliği getirdi. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe, yine Valencia'yla gole çok yaklaştı. Valencia'nın kale ağzından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç mutlak golü önledi. Fenerbahçe'nin yıldızı, takımını ipten aldı, galibiyeti getiremedi ama 18. lig maçında 20. golüyle krallıkta açık ara liderliğini sürdürdü.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Jorge Jesus'un Hakem Ali Palabıyık'a söyledikleri ortaya çıktı! Adana Demirspor maçında kırmızı kart görmüştü...
Sosyetik Derin Mermerci sosyal medyadan verdi veriştirdi: Ağız dolusu küfürü...
Yeniden Haji Wright! Cimbom Antalyaspor'a teklif yaptı
Stopere son aday Vestergaard! Menajerler önerdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..."
Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..."
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" Güneş'e sürpriz tavsiye! "Yılın transferi olur" 08:06
F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." F.Bahçe'yi değerlendirdi! "En önemli sıkıntı..." 07:57
Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." Çarpıcı yorum! "Kayıtlar incelense..." 07:25
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu 01:31
Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma Emre Demir'e flaş öneri: Bunu F.Bahçe'de sakın yapma 01:21
Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! 01:21
Daha Eski
Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! 01:21
F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... F.Bahçe'den Gustavo kararı! Flamengo... 01:21
R. Madrid, Barça'yı takibi bırakmıyor! R. Madrid, Barça'yı takibi bırakmıyor! 01:21
Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi Abdülkerim patlaması! Taraftardan Pedro göndermesi 01:21
Beşiktaş transferi açıkladı! Beşiktaş transferi açıkladı! 01:21
Kayserispor Başakşehir'i mağlup etti! Kayserispor Başakşehir'i mağlup etti! 01:21