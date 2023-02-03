TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Süper Lig'in en fazla gol atan oyuncusu Enner Valencia kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.
Süper Lig'in en fazla gol atan oyuncusu Enner Valencia kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.
Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvardorla önemli başarıya imza atan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'deki grafiğiyle de göz kamaştırıyor.
Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesinin son senesine giren Enner Valencia hem kariyerinin hem de sarı lacivertli takıma geldiği günden bu yana en verimli sezonunu geçiriyor.
Son olarak Adana Demirspor filelerini sarsan Valencia, Süper Lig'deki 20. golüne ulaştı.
Yıldız oyuncu, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini sağlama aldı.
Performansıyla dikkat çeken Enner Valencia transferin de gözdesi konumuna geldi.
Yurt dışından talipleri çıkan Ekvadorlu futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.
Bu sezon kariyer rekoruna imza atan Valencia, transferde de kararını verdi.
FENERBAHÇE'DE KALIYOR!
Akşam'ın haberine göre; Tecrübeli isim Fenerbahçe'de sözleşme uzatmaya karar verdi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Ne Altay ile ne Miha Zajc ne de Enner Valencia ile sorunumuz var.
Hepsiyle masadayız ve görüşmelerimiz sürüyor.
Zaten yakında da açıklarız." demişti.
Teknik direktör Jorge Jesus ile görüşen Valencia, kendisine gelen teklifleri geri çevirdi.
33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile yeni kontrat imzalayacak.
Sarı lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Enner Valencia bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmada sahaya çıktı.
Bu müsabakalarda 20 gol ve 4 asistlik katkı verdi.
Enner Valencia, hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.
Ekvadorlu oyuncu, ülkesinin milli takımında 77 maçta sahaya çıktı.
Attığı 38 golle Ekvador milli takımının en golcü oyuncusu konumunda.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.