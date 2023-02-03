Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia kariyer sezonunu yaşıyor. Son oynanan Adana Demirspor maçını da boş geçmeyen Ekvadorlu yıldız, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini iyice sağlamlaştırdı. Skora verdiği katkıyla dikkat çeken deneyimli hücum oyuncusunun transferdeki son durumu belli oldu. Fenerbahçe'deki sözleşmesinin son senesine giren ve birçok talibi olan Valencia, transferle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 09:11
TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Süper Lig'in en fazla gol atan oyuncusu Enner Valencia kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Dünya Kupası'nda ülkesi Ekvardorla önemli başarıya imza atan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'deki grafiğiyle de göz kamaştırıyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Sarı-lacivertlilerdeki sözleşmesinin son senesine giren Enner Valencia hem kariyerinin hem de sarı lacivertli takıma geldiği günden bu yana en verimli sezonunu geçiriyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Son olarak Adana Demirspor filelerini sarsan Valencia, Süper Lig'deki 20. golüne ulaştı.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Yıldız oyuncu, gol krallığı yarışında zirvedeki yerini sağlama aldı.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Performansıyla dikkat çeken Enner Valencia transferin de gözdesi konumuna geldi.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Yurt dışından talipleri çıkan Ekvadorlu futbolcunun takımdaki geleceği merak konusu olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Bu sezon kariyer rekoruna imza atan Valencia, transferde de kararını verdi.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

FENERBAHÇE'DE KALIYOR!
Akşam'ın haberine göre; Tecrübeli isim Fenerbahçe'de sözleşme uzatmaya karar verdi.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, "Ne Altay ile ne Miha Zajc ne de Enner Valencia ile sorunumuz var.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Hepsiyle masadayız ve görüşmelerimiz sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Zaten yakında da açıklarız." demişti.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Teknik direktör Jorge Jesus ile görüşen Valencia, kendisine gelen teklifleri geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

33 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe ile yeni kontrat imzalayacak.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Sarı lacivertlilerde 3. sezonunu geçiren Enner Valencia bu sezon Süper Lig'de 18 karşılaşmada sahaya çıktı.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Bu müsabakalarda 20 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Enner Valencia, hücumun her bölgesinde forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Ve anlaşma tamam! Enner Valencia imzayı atıyor

Ekvadorlu oyuncu, ülkesinin milli takımında 77 maçta sahaya çıktı.

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