Taraftar akın etti

Maça taraftarlar akın etti. Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Saatler öncesinden stat çevresine akın edip beklemeye başlayan Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.
Maça taraftarlar akın etti. Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Saatler öncesinden stat çevresine akın edip beklemeye başlayan Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.