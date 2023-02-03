Haberler Fenerbahçe Taraftar akın etti

Taraftar akın etti

Maça taraftarlar akın etti. Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Saatler öncesinden stat çevresine akın edip beklemeye başlayan Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
Taraftar akın etti
Maça taraftarlar akın etti. Futbolseverler mücadeleye yoğun ilgi gösterdi. Saatler öncesinden stat çevresine akın edip beklemeye başlayan Adana Demirspor'lu taraftarlar, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Fenerbahçe taraftarları da kendilerine ayrılan bölümde yerlerini aldı.
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