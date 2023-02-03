Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşı karşıya gelen Fenerbahçe, tartışmalı hakem kararlarının yaşandığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de mücadeleyi değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 07:57
Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - JORGE JESUS'U ELEŞTİRMEM!

Adana'da çılgın bir maç izledik. Bilhassa ilk devrede hangi takım topu alırsa devamlı dikine atağa kalktı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Orta sahalar çok kolay geçildi. Bu kadar şut atılan, pozisyon zenginliğine sahne olan bir ilk yarı ben bizim ligde izlemedim.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

İlk devrede yine de Fenerbahçe biraz daha rakibine göre etkiliydi.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Ancak ikinci yarı, oyunu tamamen domine etti.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Bugüne kadar kendi sahasında bile bu kadar pozisyon bulamayan F.Bahçe'nin golü bulamaması çok ilginçti.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Bir de dün gecenin başarılı ismi Altay'ın gereksiz yere neden olduğu penaltıyla bu kadar üstün oyunda skor dezavantajına düştü.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Artık iyice işler zorlaşmıştı ama takımın temel direği Valencia yine mükemmel bir gole imza attı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Sonra Fenerbahçe'nin baskısı ve gol aramaları devam etti ama sonucu değiştiremediler. Sonuçta çok önemli iki puan kaybedildi.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Ben bu maçta kesinlikle puan kaybına rağmen Jesus'u eleştirmem. Bu tip bir maça Arda ile başlamaması doğruydu.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Mert Hakan'a görev vermesi yadırgandı ama Mert Hakan çıkana kadar gayet iyi oynadı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Fenerbahçe çok tempolu ve etkili oynadığı bir maçta rekor sayıda karşı kaleyi tehdit etmesine rağmen maçı kazanamadı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

En önemli sıkıntı Batshuayi'deki devam eden fiziki düşüş.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Montella son derece kötü bir teknik adamlık yaptı. Bitik Emre ve Belhanda'yı uzun süre oynatarak takımını sekiz kişi oynattı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Stambouli ve defans bloğunun adeta canı çıktı.

Ömer Üründül Adana Demirspor-Fenerbahçe maçını bu sözlerle yorumladı!

Ali Palabıyık'ın biri VAR olmak üzere verdiği penaltılar doğru ama bana göre Belhanda'nın ceza alanı içinde Samet'e yaptığı hareket penaltıydı.

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