Fener'e zirve yolunda demir perde!

Süper Lig'de son 3 maçını kazarak lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, dün gece konuk olduğu Adana Demirspor'dan çelme yedi... Ezeli rakibinin galip geldiği haftada fire vermek istemeyen sarı lacivertli takım, mutlak galibiyet için çıktığı mücadeleye çok hızlı başladı. Mert Hakan ile bir golü geçersiz sayılan Kanarya, 83'te Cherif Ndiaye'nin penaltı golüyle geriye düşüp 88'de Enner Valencia'nın sayısıyla bir puanı kurtardı ama şampiyonluk yarışında çok önemli 2 puan bıraktı.

Süper Lig'de sezonun ilk devresinde 4-2 mağlup ettiği rakibinden bu kez çelme yiyen Fenerbahçe, böylece Galatasaray ile farkı kapatma fırsatını kaçırdı. Aradaki fark 6 puan oldu. Fenerbahçe'nin ayrıca 3 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu. Jorge Jesus'un öğrencileri pazartesi günü oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına bugün start vereek. Pazar günü de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynayacağı derbide puan kaybetmesini bekleyecek.

TAM 20 DAKİKA UZADI

Mücadele toplamda 20 dakika uzadı. Hem ilk yarı hem ikinci devrede tartışmalı pozisyonların ve VAR incelemelerinin yapıldığı mücadelenin ilk yarısı 11 dakika uzadı. İkinci yarısı da 9 dakika uzatıldı. Ayrıca ikinci devrenin başlaması öncesinde takımlar sahaya rötarlı geldi.

8 SEZONUN EN FAZLASI

Süper Lig'in son 8 sezonu baz alındığında 0-0 biten ilk 45 dakikalar arasında en fazla şuta sahne olan maç Adana Demirspor - Fenerbahçe karşılaşması oldu. Heyecan dolu karşılaşmanın ilk yarısında takımlar toplam 24 şut çekti.