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1 iptal 3 tartışmalı pozisyon!

Mert Hakan’ın golü elle oynamadan iptal edildi. Batshuayi ve Valencia’nın penaltı beklediği pozisyonlara ‘devam’ kararı çıktı. Demirspor’un kazandığı penaltıda da İrfan Can, ‘topu görmediği’ itirazında bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 06:50
1 iptal 3 tartışmalı pozisyon!
Fenerbahçe, Adana deplasmanında birçok pozisyonda soluğu hakem Ali Palabıyık'ın yanında aldı. Maçta yaşanan ilk tartışmalı pozisyonda 14'te Mert Hakan'ın attığı müthiş gol, elle oynadığı gerekçesiyle VAR'dan iptal edildi. 26'da kullanılan kornerde ise Batshuayi ceza sahasında yerde kaldı. Batshuayi'nin pozisyonunda, VAR incelemesi sonrası penaltı kararı çıkmadı. 32'de Adana Demirspor'un kazandığı penaltıda Palabıyık, Akintola'nın kafayla indirdiği topa İrfan Can'ın ceza sahasında elle müdahale ettiği itirazları üzerine VAR'a giderek pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. İrfan Can, topu görmediği itirazında bulunurken, sarı kart görünce çileden çıktı. 45+5'te de bu kez Valencia penaltı bekledi. Ekvadorlu futbolcu, Akintola ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı ancak, hakem Ali Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler penaltı vermedi.
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