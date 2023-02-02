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Joao de Deus: İki takımı da tebrik ediyorum!

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, Adana Demirspor maçının ardından konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 23:28
Joao de Deus: İki takımı da tebrik ediyorum!

Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Joao de Deus, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

İşte o sözler;

"İki takımı da tebrik ediyorum. Harika bir mücadele sergilediler. Oyun üstünlüğümüzün karşılığı bu olmamalıydı. Hakemler hakkında konuşmalıyız. Bu hakemler, bu maçın seviyesini kaldıramadılar. 25 şutumuz var, 27 ortamız var, yüzde 62 topla oynadık. Bu kadar istatistikleri yakaladıktan sonra kazanamamak üzücü oldu. Hataların da etkisi var. Kimin hataları? Hakemin hataları." dedi.

"İlk yarıda Mert'in golünde ihlali tespit edebilen VAR, Batshuayi ve Samet'e yapılan penaltıları göremedi. Adana Demirspor'un penaltısıyla birebir aynıydı. İki pozisyon da penaltı olmalıydı. Bunları görmek istemediler. Son pozisyonda faulü vermedi. Hocamız buna itiraz etti. Üzüntü verici bir durum."

"6 puan, hızlıca kapanabilecek bir fark. Bu ligde her şey mümkün olabiliyor. Hala çok fazla maç var. Bu futbolu oynarsak, çok fazla maçı zorlanmadan kazanabiliriz. Elbette, hakemlik adına her şey normal şekilde devam ederse..."

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