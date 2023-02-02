Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den maç sonu çok sert açıklama! Ivan Bebek örneği...

Fenerbahçe'den maç sonu çok sert açıklama! Ivan Bebek örneği...

Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de kulüp yöneticisi Selahattin Baki, maç sonrası sert açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 23:47 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 23:51
Fenerbahçe'den maç sonu çok sert açıklama! Ivan Bebek örneği...

Sarı lacivertli kulüp yöneticisi Selahattin Baki, Adana Demirspor'la 1-1 biten mücadele sonrası sert açıklamalarda bulundu.

İşte Baki'nin o açıklamaları...

"Kısa ve net konuşacağım. Soru almayacağım. Bu akşam sadece bu sezonun değil son 4-5 sezonun özetini gördük. Ali Palabıyık, çok net söylüyorum, Fenerbahçe'ye operasyon yapmak için görevli gelmiştir bu maça. Vücut lisanı, verdiği vermediği tüm kararlarda her şey ortada. Bir takım, daha fazla nasıl katledilebilir? Başka örneği varsa konuşalım. Başta Fenerbahçeliler olmak üzere tüm futbolseverler iyi hatırlar. Ivan Bebek diye şeref yoksunu, haysiyet yoksunu bir hakem vardı. Ali Palabıyık'ı tebrik ediyorum. Onun da önüne geçti.

Gol atıyoruz, net bir gol. Sayılmıyor. 3 tane penaltımız var, verilmiyor. Son dakika net bir golle beraberliği yakalıyoruz, net bir gol. VAR olmasa onu da vermemeye kalktı.

Sayın Büyükekşi soruyorum size; bu maçın şifresi çözülmeden Türk futbolunun şifresi çözülemez. Yeter artık! Sivas - Galatasaray maçında ofsaytımsı skandalıyla, şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimize 3 puan, bize bu gibi maçlarda 1 puanı zor toparlayacağımız durumlar. Bir daha bu Ali Palabıyık'ı, bırakın Fenerbahçe maçını hiçbir Türk takımının alt lig dahil maçında görmek istemiyoruz.

Ivan Bebek örneği çok önemlidir. O günden beri benim gördüğüm bir camianın katledilişi. Hakemle tartışıyoruz, vücut lisanındaki rahatlık, Fenerbahçe'ye verdiği darbeler, aleyhimize verdiği kararlardan sonra gülümseyerek cevaplar. Sporcumuza karşı kullandığı üslup.

Türkiye'nin en çok kırmızı kart gören takımıyız. Açık ara en centilmen teknik direktöre sahibiz. Neredeyse 1 kere hakem yorumu yapmamış bir insan. Ben biliyorum, hakeme dedi ki 'Faul var, içeride değil ama dışarıda, faul bu' dedi. Ne Türkçe biliyor, ne İngilizce biliyor bu. Ali Palabıyık bir önceki hayatında Portekizli idi herhalde, çok iyi Portekizce biliyor. Bu cümlesinden dolayı sayın Jorge Jesus'a kırmızı kart gösterdi.

Camiamıza bir şey söylemek istiyorum. Artık iyiyi kötüyü, buna muhalifiz bırakalım. Yönetimimiz ve sporcularımız olarak her şeyi görüyorsunuz. Beraber olalım. Bu savaşta ya beraber kaybedeceğiz, beraber kazanacağız. Birlik olursak bu ligi şampiyon bitiririz.

Sayın Büyükekşi'ye soruyorum; bu maçın şifresini çözmeyi düşünüyor mu? Ne gibi bir açıklama yapmayı düşünüyor? MHK değişiminin ne kadar yerli yerinde olduğu görüyoruz. Yıllardır burada yer etmiş anti-Fenerbahçe lobisi, geldiğimizden beri savaştığımız zihniyet giderayak son bir darbe vurup gitti Fenerbahçe'ye. Bundan sonrası artık Büyükekşi ve yönetiminde."

DİĞER
Süper Lig puan durumu sıralama tablosu: 2 Şubat 2023: Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve gelecek haftanın maç fikstürü
Yedi Kocalı Hürmüz de kimmiş! Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop bakın kaç kez imam nikahı kıymış! Tam tamına...
Toroğlu'dan Jesus ve Palabıyık'a flaş eleştiri!
Joao de Deus: İki takımı da tebrik ediyorum!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den paylaşım: Ofsaytımsı ile başlayan süreç...
F.Bahçe'de Erol Bilecik'ten flaş paylaşım!
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Erol Bilecik'ten flaş paylaşım! F.Bahçe'de Erol Bilecik'ten flaş paylaşım! 23:49
F.Bahçe'den sert açıklama! Ivan Bebek örneği... F.Bahçe'den sert açıklama! Ivan Bebek örneği... 23:46
Toroğlu değerlendirdi! Mert Hakan'ın golünün iptal kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi! Mert Hakan'ın golünün iptal kararı doğru mu? 23:42
Joao de Deus: İki takımı da tebrik ediyorum! Joao de Deus: İki takımı da tebrik ediyorum! 23:28
Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! Mert Hakan Yandaş: Hakem maçın önüne geçti! 23:09
Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! Altay Bayındır: Pozisyonlar incelenmeli! 23:04
Daha Eski
Tuğhan Yıldız’a Roma ve Inter talip! Tuğhan Yıldız’a Roma ve Inter talip! 22:53
Emre Belözoğlu: En kötü oyunumuzdu! Emre Belözoğlu: En kötü oyunumuzdu! 22:49
Toroğlu'dan Jesus ve Palabıyık'a flaş eleştiri! Toroğlu'dan Jesus ve Palabıyık'a flaş eleştiri! 22:48
Kasımpaşa Fabiano Silva'yı kiraladı Kasımpaşa Fabiano Silva'yı kiraladı 22:46
G.Saray'dan F.Bahçe'ye puan farkı göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye puan farkı göndermesi! 22:31
Jesus'a kırmızı kart! İşte o tepki Jesus'a kırmızı kart! İşte o tepki 22:22