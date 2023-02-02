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Fenerbahçe'den Efe Sarıkaya'ya yakın takip

Fenerbahçe, Altay'da forma giyen 17 yaşındaki Efe Sarıkaya'yı takibe aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe'den Efe Sarıkaya'ya yakın takip
Kanarya bir yandan bu sezon şampiyonluğa ulaşacak kadroyu kurmak için yoğun çaba gösterirken diğer taraftan da genç yıldız adaylarını takıma kazandırıyor. Barcelona'dan Emre Demir'i renklerine bağlayan Fenerbahçe'nin yeni hedefi Efe Sarıkaya. Bu sezon Altay formasıyla 19 maça çıkan 17 yaşındaki futbolcu, sol stoper olduğu için değerine değer katıyor. Türkiye'den sadece Fenerbahçe değil, Beşiktaş ve Eyüpspor da peşinde. M. City ve A Madrid de oyuncuyu scout ekibine izletiyor. Altay 1.2 milyon euro talep ediyor.
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