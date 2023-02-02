Fenerbahçe'den Adana Demirspor maçı sonrası açıklama: Ofsaytımsı ile başlayan süreç...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Maçtan sonra sarı-lacivertli kulüpten sosyal medya üzerinden sert bir paylaşım yapıldı.
Yapılan paylaşımda "Ofsaytımsı ile başlayan süreç "elimsi" ile devam etti! bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek!" ifadesi kullanıldı.
OFSAYTIMSI İLE BAŞLAYAN SÜREÇ "ELİMSİ" İLE DEVAM ETTİ!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2023
BU SEZON BİTECEK AMA BÖYLE BİTMEYECEK! pic.twitter.com/thAkgNkLU7