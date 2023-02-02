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Fenerbahçe'den Adana Demirspor maçı sonrası açıklama: Ofsaytımsı ile başlayan süreç...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlanırken maçın hakemi Ali Palabıyık yoğun tepki topladı. Maçtan sonra sarı-lacivertli kulüpten sosyal medya üzerinden sert bir paylaşım yapıldı. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2023 Cuma 00:39
Fenerbahçe'den Adana Demirspor maçı sonrası açıklama: Ofsaytımsı ile başlayan süreç...

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaştı. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Maçtan sonra sarı-lacivertli kulüpten sosyal medya üzerinden sert bir paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda "Ofsaytımsı ile başlayan süreç "elimsi" ile devam etti! bu sezon bitecek ama böyle bitmeyecek!" ifadesi kullanıldı.

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