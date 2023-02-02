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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Adana Demirspor maçı öncesi flaş sözler!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 19:31 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 19:36
Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan Adana Demirspor maçı öncesi flaş sözler!

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadele öncesinde ise teknik direktör Jorge Jesus'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

İŞTE JORGE JESUS'UN SÖZLERİ

"Fenerbahçe'nin sıkıntılı anları olabilir, çünkü Adana Demirspor'un kaliteli oyuncuları var.. Top bizdeyken biz de onlara sıkıntılar yaratabiliriz. En iyi yaptığımız şey gol atmak."

"Adana Demirspor'un evinde hiç yenilmediğini biliyoruz. Bunu değiştirecek gücümüz var. Adana'dan galibiyetle ayrılacak kapasitemiz olduğunu biliyoruz. Çalışacağız, mücadele edeceğiz. Umarım galip gelen takım Fenerbahçe olur."

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