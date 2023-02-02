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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadele öncesi teknik direktör Jorge Jesus'un, yeni transfer Jayden Oosterwolde'yi ilk 11'de oynatıp oynatmayacağı merak edilmişti. Deneyimli çalıştırıcı, Akdeniz ekibiyle oynanacak mücadele öncesi Hollandalı sol bekle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 12:22
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe, topladığı 44 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız kapatarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

ADANA DEMİRSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ 38. MAÇ

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Sarı-lacivertlilerde ayrıca tecrübeli stoper Serdar Aziz kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

8 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde de sarı-lacivertlilerin Adana kafilesine alındı.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Hollandalı futbolcunun ilk maçına 11'de çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmuştu.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

OOSTERWOLDE KULÜBEDE BAŞLAYACAK

Akşam'ın haberine göre; Jayden Oosterwolde'yi hamle oyuncusu olarak kullanacak.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe mücadeleye sol bekte Lincoln ile başlayacak.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Oosterwolde'nin karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Fenerbahçe'nin 6 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçta ise Jayden Oosterwolde'nin ilk 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor.

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