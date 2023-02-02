Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmada hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.
Fenerbahçe, topladığı 44 puanla 2. sırada yer alıyor.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın kazandığı haftayı kayıpsız kapatarak zirve takibini sürdürmek istiyor.
ADANA DEMİRSPOR İLE FENERBAHÇE ARASINDAKİ 38. MAÇ
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek.
Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı.
10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.
Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi.
Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca tecrübeli stoper Serdar Aziz kadroya alınmadı.
8 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı.
Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü.
Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Jayden Oosterwolde de sarı-lacivertlilerin Adana kafilesine alındı.
Hollandalı futbolcunun ilk maçına 11'de çıkıp çıkmayacağı merak konusu olmuştu.
OOSTERWOLDE KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Akşam'ın haberine göre; Jayden Oosterwolde'yi hamle oyuncusu olarak kullanacak.
Fenerbahçe mücadeleye sol bekte Lincoln ile başlayacak.
Oosterwolde'nin karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre almasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.
Fenerbahçe'nin 6 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacağı maçta ise Jayden Oosterwolde'nin ilk 11'de sahaya sürülmesi bekleniyor.