Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde gelişmesi! Jorge Jesus...

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı.