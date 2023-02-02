Fenerbahçe'de Altay Bayındır Adana Demirspor maçı sonrası konuştu! "Pozisyonlar incelenmeli"

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası ise sarı lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE ALTAY BAYINDIR'IN SÖZLERİ

"Bugün üzgün ayrılıyoruz. Kazanmak için gelmiştik. Bu konulara girmem, girmedim ama pozisyonlar incelenmeli. Samet'in, Michy'nin, Valencia'nın penaltı pozisyonları var. Miha'nın pozisyonunda düdük ağzına gitti ama son anda vermedi. Anlamadım. Emek veriyoruz. Emeğin karşılığını almalıyız. Kameralar var. Maçlar izleniyor. Nasıl bakıyorlar, pek fazla anlamış değilim. Top sektikten sonra topa çıktım. Topa gitme amaçlı elimi uzattım. İkimiz aynı anda topa çıktık. O kafasıyla benim elime vurdu. İkimiz de yere düştük. Penaltı verdi. Bugün çok üzgünüz. Pozisyonların da incelenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Enner'in pozisyonunu içeride izledik. Rakip diziyle vuruyor. Daha çok maçımız var. Kazanmamız gerekiyordu. Kazanmaya devam etmeliyiz. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bugün verilen kararlarla alakalı üzgünüz. Tüm pozisyonlar konuşuluyor. Diyeceklerim bu kadar."