Fenerbahçe zafere kilitlendi! İşte Jorge Jesus'un Adana Demirspor maçı 11'i

AYNEN DEVAM
Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, içeride veya dışarıda puan kaybına tahammülleri olmadığını hatırlattı. Agresif pres ve ofsayt taktiğini uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Adana Demirspor'un forvetsiz oyununun tehlikelerini öğrencilerine anlattı. Sarı-laivertlilerin rakibi Adana Demirspor bu sezon sahasında 9 maça çıktı. Hiç yenilmedi.
8 OYUNCU SINIRDA
Kanarya'da bugün 8 oyuncu sarı kart sınırında. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Konyaspor maçında karşı forma giyemeyecekler.
38. RANDEVU OLACAK
Adana'daki karşılaşmada taraflar 38. defa birbirlerine rakip olacaklar. Önceki 37 randevuda Fenerbahçe'nin rakibine büyük üstünlüğü bulunuyor. Kanarya söz konusu maçların 22'sini kazandı. 5'inden mağlup ayrıldı. 10 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
ADANA DEMİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
ADANA DEMİRSPOR: ERTAÇ, SVENSSON, MERT, SEMİH, RODRİGUES, STAMBOULİ, NDİAYE, YUSUF, EMRE AKBABA, BELHANDA, ONYEKURU
FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, SAMET, SZALAİ, LİNCOLN, ARAO, ARDA, ZAJC, İRFAN CAN, BATSHUAYİ, VALENCİA