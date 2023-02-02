Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe zafere kilitlendi! İşte Jorge Jesus'un Adana Demirspor maçı 11'i

Fenerbahçe zafere kilitlendi! İşte Jorge Jesus'un Adana Demirspor maçı 11'i

Son 3 maçını kazanarak Galatasaray’ın peşini bırakmayan Fenerbahçe kritik eşikte. Sahasında hiç yenilmeyen Adana Demir’e konuk oluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe zafere kilitlendi! İşte Jorge Jesus'un Adana Demirspor maçı 11'i
Süper Lig'de şampiyonluk kovalayan Kanarya'nın hafta içi seansındaki rakibi Adana Demirspor. Ligin dişli ekiplerinden olan rakibine karşı Jorge Jesus ve öğrencilerinin tek hedefi yine 3 puan olacak. Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Joao Pedro ve sarı kart cezalısı Miguel Crespo dışında eksik bir oyuncu bulunmuyor.

AYNEN DEVAM

Kanarya'nın hocası Jorge Jesus, içeride veya dışarıda puan kaybına tahammülleri olmadığını hatırlattı. Agresif pres ve ofsayt taktiğini uygulamaya devam edeceklerini söyledi. Adana Demirspor'un forvetsiz oyununun tehlikelerini öğrencilerine anlattı. Sarı-laivertlilerin rakibi Adana Demirspor bu sezon sahasında 9 maça çıktı. Hiç yenilmedi.

8 OYUNCU SINIRDA

Kanarya'da bugün 8 oyuncu sarı kart sınırında. Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Konyaspor maçında karşı forma giyemeyecekler.

38. RANDEVU OLACAK

Adana'daki karşılaşmada taraflar 38. defa birbirlerine rakip olacaklar. Önceki 37 randevuda Fenerbahçe'nin rakibine büyük üstünlüğü bulunuyor. Kanarya söz konusu maçların 22'sini kazandı. 5'inden mağlup ayrıldı. 10 mücadele beraberlikle sonuçlandı.

ADANA DEMİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ADANA DEMİRSPOR: ERTAÇ, SVENSSON, MERT, SEMİH, RODRİGUES, STAMBOULİ, NDİAYE, YUSUF, EMRE AKBABA, BELHANDA, ONYEKURU

FENERBAHÇE: ALTAY, FERDİ, SAMET, SZALAİ, LİNCOLN, ARAO, ARDA, ZAJC, İRFAN CAN, BATSHUAYİ, VALENCİA

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