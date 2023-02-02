Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılarak zirve takibini sürdürmek istiyor. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa ile oynanan maçta ilk 11'de kendine yer bulan Arda Güler ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 09:56
FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında saat 20.00'de deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Adana Demirspor ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile aldığı 37 puanla 5. basamakta bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

LİGDE 38. RANDEVU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

2 FUTBOLCU YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Fenerbahçe'de Adana Demirspor deplasmanının çok zorlu geçeceği düşüncesi ön plana çıkarken, Teknik Direktör Jorge Jesus genç yıldız Arda Güler için son kararını verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

8 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

ARDA İÇİN KARAR VERİLDİ

Sezon başından bu yana beklenilen süreyi alamayan Arda, Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde Miha Zajc ile iyi bir ikili olmuş ve alınan 5-1'lik galibiyete büyük katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Ancak teknik heyet bugünkü karşılaşmanın daha zorlu, daha tempolu geçeceğini düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Milliyet'in haberine göre, Zajc'ın yine ilk 11'de sahada olması, genç futbolcunun ise hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan girmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan King ve Osayi'nin iyileşmesi ise teknik heyeti sevindirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Teknik direktör Jorge Jesus iki ismi de ilk 11'de değerlendirmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Bu sayede Portekizli hocanın sezon başından beri jokeri olan Ferdi sol beke geçecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Bu bölgede zorunlu olarak Lincoln görev yapıyordu ve Jesus tam olarak istediği verimi alamıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

King'in de forvet arkası pozisyonda Valencia'ya destek olması son dönemin formda ismi tecrübeli forvetin daha rahat olmasını sağlayacak.

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