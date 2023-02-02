FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus'tan flaş Arda Güler kararı! Adana Demirspor maçında...

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında saat 20.00'de deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında saat 20.00'de deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak.
Sarı-lacivertliler, bu müsabaka öncesi 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 41 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürüyor. Adana Demirspor ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile aldığı 37 puanla 5. basamakta bulunuyor.
LİGDE 38. RANDEVU
Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek.
Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı.
10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı.
Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi.
Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.
2 FUTBOLCU YOK
Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.
Fenerbahçe'de Adana Demirspor deplasmanının çok zorlu geçeceği düşüncesi ön plana çıkarken, Teknik Direktör Jorge Jesus genç yıldız Arda Güler için son kararını verdi.
8 FUTBOLCU SINIRDA
Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler.
Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
DEPLASMAN KARNESİ
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı.
Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı.
Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü.
Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.
ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK
Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.
Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.
ARDA İÇİN KARAR VERİLDİ
Sezon başından bu yana beklenilen süreyi alamayan Arda, Süper Lig'de son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde Miha Zajc ile iyi bir ikili olmuş ve alınan 5-1'lik galibiyete büyük katkı sağlamıştı.
Ancak teknik heyet bugünkü karşılaşmanın daha zorlu, daha tempolu geçeceğini düşünüyor.
Milliyet'in haberine göre, Zajc'ın yine ilk 11'de sahada olması, genç futbolcunun ise hamle oyuncusu olarak oyuna sonradan girmesi bekleniyor.
Sakatlıkları sebebiyle takımdan ayrı kalan King ve Osayi'nin iyileşmesi ise teknik heyeti sevindirdi.
Teknik direktör Jorge Jesus iki ismi de ilk 11'de değerlendirmeyi düşünüyor.
Bu sayede Portekizli hocanın sezon başından beri jokeri olan Ferdi sol beke geçecek.
Bu bölgede zorunlu olarak Lincoln görev yapıyordu ve Jesus tam olarak istediği verimi alamıyordu.
King'in de forvet arkası pozisyonda Valencia'ya destek olması son dönemin formda ismi tecrübeli forvetin daha rahat olmasını sağlayacak.