Fenerbahçe gözünü kararttı! Hedefte Aubameyang ve Coutinho var

Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.
Sarı-lacivertliler savunma hattına Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde'yi aldı.
Orta sahasını da Emre Demir ile takviye etmişti.
Ancak asıl yıldızlar yolda.
Önceki gün itibarıyla Avrupa takımları için kış transfer penceresi kapandı.
Aportta bekleyen Fenerbahçe de yıldız isimleri kadroya katmak için hemen harekete geçti.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig şampiyonluğu, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası için harekat başlattı.
SÜPER YILDIZLAR
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak iki isim piyasaya yayıldı.
Biri Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Patrick Emerick Aubameyang.
Kariyerinde Milan, Monaco, Dortmund, Arsenal, Barcelona gibi dev kulüpler de olan 33 yaşındaki forvet için şartlar zorlanacak.
Kanarya'nın kadrosuna katmayı düşündüğü bir diğer isim ise Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho.
Başkan Ali Koç ve yönetimin ana hedefi Brezilyalı yıldız.
Hem kulübü hem kendisiyle temaslar sıklaştı.
RAKİP CORINTHIANS
Philippe Coutinho'yu Fenerbahçe haricinde Corinthians da istiyor.
Kanarya'nın teklifi daha iyi.
Menajeri Kia Joorabchian da kariyeri açısından oyuncusunun bu sezonu Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde tamamlaması gerektiğini düşünüyor.
'YAKINDA GÖRECEĞİZ'
Avrupa'da transfer döneminin son gününde İtalyan gazeteci Fabrizio Romano kesintisiz bir canlı yayın yaptı.
Bir bölümünde söz Fenerbahçe'nin Patrick Emerick Aubameyang ve Philippe Coutinho transferlerine geldi.
İki oyuncunun Kanarya'ya olası transferi Romano'ya soruldu. Ünlü gazeteci "Yakında göreceğiz" diyerek sarı-lacivertilerin ilgisini doğruladı.