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Fenerbahçe gözünü kararttı! Hedefte Aubameyang ve Coutinho var

Sezon sonunda şampiyonluk coşkusu yaşamak isteyen Fenerbahçe, transferde gözünü kararttı. Kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor. Kanarya'nın hedefinde ise 2 dünya yıldızı var. İşte o isimler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 06:50
Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Sarı-lacivertliler savunma hattına Samet Akaydin ile Jayden Oosterwolde'yi aldı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Orta sahasını da Emre Demir ile takviye etmişti.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Ancak asıl yıldızlar yolda.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Kanarya, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasını bekliyordu.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Önceki gün itibarıyla Avrupa takımları için kış transfer penceresi kapandı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Biri Chelsea'nin kadrosunda düşünmediği Patrick Emerick Aubameyang.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Kariyerinde Milan, Monaco, Dortmund, Arsenal, Barcelona gibi dev kulüpler de olan 33 yaşındaki forvet için şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Kanarya'nın kadrosuna katmayı düşündüğü bir diğer isim ise Aston Villa forması giyen Philippe Coutinho.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Başkan Ali Koç ve yönetimin ana hedefi Brezilyalı yıldız.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Hem kulübü hem kendisiyle temaslar sıklaştı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

RAKİP CORINTHIANS

Philippe Coutinho'yu Fenerbahçe haricinde Corinthians da istiyor.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Kanarya'nın teklifi daha iyi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Menajeri Kia Joorabchian da kariyeri açısından oyuncusunun bu sezonu Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde tamamlaması gerektiğini düşünüyor.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

'YAKINDA GÖRECEĞİZ'

Avrupa'da transfer döneminin son gününde İtalyan gazeteci Fabrizio Romano kesintisiz bir canlı yayın yaptı.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

Bir bölümünde söz Fenerbahçe'nin Patrick Emerick Aubameyang ve Philippe Coutinho transferlerine geldi.

Fenerbahçe gözünü kararttı! 2 dünya yıldızı listede

İki oyuncunun Kanarya'ya olası transferi Romano'ya soruldu. Ünlü gazeteci "Yakında göreceğiz" diyerek sarı-lacivertilerin ilgisini doğruladı.

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