Haberler Fenerbahçe ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta

ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta

Spor Toto Süper Lig 22. hafta maçında Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Ali Palabıyık düdük çalacak. Fenerbahçe’de Joao Pedro ile Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2023 Perşembe 10:50
ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Fenerbahçe, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

LİGDE 38. RANDEVU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, ligde 38. kez mücadele edecek. Geride kalan 37 maçta sarı-lacivertliler 22 galibiyet elde ederken, 5 kez de Adana ekibi hanesine 3 puan yazdırdı. 10 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin 75 golüne, Adana Demirspor 29 golle yanıt verdi. Bu sezon ligin yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-2'lik skorla kazanmıştı.

2 FUTBOLCU EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Joao Pedro ile Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Miguel Crespo, takımdaki yerlerini alamayacak.

8 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Michy Batshuayi, Emre Mor ve Miha Zajc sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

DEPLASMAN KARNESİ

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon dış sahada 9 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Kanarya, 19 puan topladı. Rakip filelere 20 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde 8 gol gördü. Jorge Jesus'un takımı, deplasmanda oynadığı son 3 dış saha maçını kazanarak hanesine 9 puan yazdırdı.

ALİ PALABIYIK DÜDÜK ÇALACAK

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Cimbom'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidiyor...
Hadise'den Mauro Icardi'ye "Aşkın Olayım" Hadise durdu durdu bombayı patlattı soluğu maçta aldı! Hadise ve Icardi sevgili mi?
Jesus'tan flaş Arda kararı! A. Demirspor maçında...
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den genç adayına kanca!
Jesus'tan flaş Arda kararı! A. Demirspor maçında...
MANİSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023
TOKİ arsa çekiliş sonuç ekranı 2 Şubat
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek G.Saray'da bir ayrılık daha! Süper Lig ekibine gidecek 10:46
Ravil Tagir'den etkileyici performans Ravil Tagir'den etkileyici performans 10:33
F.Bahçe'den genç adayına kanca! F.Bahçe'den genç adayına kanca! 10:12
Kaan Ayhan tribünlere hayran kaldı! Kaan Ayhan tribünlere hayran kaldı! 10:08
Cimbom Münih ve City'nin elinden kaptı! 18'lik yıldız... Cimbom Münih ve City'nin elinden kaptı! 18'lik yıldız... 10:05
Alperen "double-double" yaptı Rockets kazandı Alperen "double-double" yaptı Rockets kazandı 10:01
Daha Eski
Jesus'tan flaş Arda kararı! A. Demirspor maçında... Jesus'tan flaş Arda kararı! A. Demirspor maçında... 09:56
A.Demirspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? A.Demirspor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 09:56
Fırtına'ya Ukraynalı golcü! Fırtına'ya Ukraynalı golcü! 09:30
İşte Şenol Güneş'in yeni jokeri! İşte Şenol Güneş'in yeni jokeri! 09:25
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi... Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Borini çalımı! Bonservisi... 09:24
Çarpıcı sözler! "Aslan'ı yaralı bırakırsan..." Çarpıcı sözler! "Aslan'ı yaralı bırakırsan..." 09:09