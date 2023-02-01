Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Geride bıraktığı 20 karşılaşmada 51 gol atan ve kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, Süper Lig'de en golcü takım durumunda bulunuyor.
Geride bıraktığı 20 karşılaşmada 51 gol atan ve kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, Süper Lig'de en golcü takım durumunda bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, hücum hattını daha da güçlendirmek için düğmeye bastı.
Sol bek mevkisine Jayden Oosterwolde'yi transfer eden Kanarya, Barcelona'dan da genç yıldız Emre Demir'i de renklerine bağladı.
Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda forvet hattına da takviye gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ekibinde oynayan Fabio Borini'yi de gözüne kestirdi.
31 yaşındaki İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, başkanlığını Süleyman Hurma'nın yaptığı Karagümrük'e teklifini sundu.
Ancak beklenen yanıtı henüz alamadı.
FENERBAHÇE 1.5 MİLYON EURO ÖNERDİ, KARAGÜMRÜK REDDETTİ
Takvim'in haberine göre; 2021 yılından beri Fatih Karagümrük'te oynayan 1.80 boyundaki futbolcu için Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro önerdiği, Karagümrük'ün ise bu teklifi reddettiği öğrenildi.
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde oynayabilen, Fenerbahçe dışında Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Borini için en az 2.5 milyon euro gelir bekliyor.
HURMA NE DEMİŞTİ?
Süleyman Hurma önceki hafta A Spor'da yaptığı açıklamada, "Borini'yi İtalya'dan istediler. Kendisi de gitmek istedi. Ama ben izin vermedim.
Türkiye'den isteyen kulüpler de oldu. Arkadan dolaşan kulüpler vardı.
Borini'yi satmak için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmamız gerekiyor. İsteğimiz Borini ile devam etmek ve sözleşme yenilemek" ifadelerini kullanmıştı.
Fabio Borini'nin Karagümrük ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.
19 Ağustos 2021 tarihinden beri Karagümrük'te oynayan futbolcunun 2012 yılında değeri 12 milyon euro civarındaydı.
Borini ilk sezonu olan 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 20 maçta 9 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.
2021-22 sezonunda 24 maçta 6 gol 3 asistle dikkatleri üstüne çeken hücum oyuncusu bu sezon ise bambaşka bir görüntü çiziyor.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 1381 dakika süre alan Borini, 13 gol 6 asistlik katkı yaptı.
Borini, Karagümrük'te şu ana kadar toplamda ise 28 gol 10 asist üretti ve 38 gole katkı yapmasıyla öne çıktı.
İtalyan golcü Fabio Borini, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yanı sıra sırasıyla Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona formalarını giymişti.
Borini kariyeri adına ise en golcü sezonu Karagümrük'te yaşıyor.