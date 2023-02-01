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Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Samet Akaydın, Jayden Oosterwolde ve Emre Demir'i renklerine bağlayan, Onur Bulut için de kulübü Kayserispor ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Sarı-lacivertlilerin gündemine aldığı Fatih Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini için İstanbul ekibine yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte Karagümrük'ün Fenerbahçe'nin teklifine yanıtı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 14:16
Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Geride bıraktığı 20 karşılaşmada 51 gol atan ve kalesinde 23 gol gören Fenerbahçe, Süper Lig'de en golcü takım durumunda bulunuyor.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Sarı-lacivertliler, hücum hattını daha da güçlendirmek için düğmeye bastı.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Sol bek mevkisine Jayden Oosterwolde'yi transfer eden Kanarya, Barcelona'dan da genç yıldız Emre Demir'i de renklerine bağladı.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda forvet hattına da takviye gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe, Fatih Karagümrük ekibinde oynayan Fabio Borini'yi de gözüne kestirdi.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

31 yaşındaki İtalyan golcü Fabio Borini'yi transfer etmek isteyen Fenerbahçe, başkanlığını Süleyman Hurma'nın yaptığı Karagümrük'e teklifini sundu.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Ancak beklenen yanıtı henüz alamadı.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

FENERBAHÇE 1.5 MİLYON EURO ÖNERDİ, KARAGÜMRÜK REDDETTİ

Takvim'in haberine göre; 2021 yılından beri Fatih Karagümrük'te oynayan 1.80 boyundaki futbolcu için Fenerbahçe'nin 1.5 milyon euro önerdiği, Karagümrük'ün ise bu teklifi reddettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, sol kanat, sağ kanat ve santrfor mevkilerinde oynayabilen, Fenerbahçe dışında Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan Borini için en az 2.5 milyon euro gelir bekliyor.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

HURMA NE DEMİŞTİ?

Süleyman Hurma önceki hafta A Spor'da yaptığı açıklamada, "Borini'yi İtalya'dan istediler. Kendisi de gitmek istedi. Ama ben izin vermedim.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Türkiye'den isteyen kulüpler de oldu. Arkadan dolaşan kulüpler vardı.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Borini'yi satmak için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmamız gerekiyor. İsteğimiz Borini ile devam etmek ve sözleşme yenilemek" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Fabio Borini'nin Karagümrük ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

19 Ağustos 2021 tarihinden beri Karagümrük'te oynayan futbolcunun 2012 yılında değeri 12 milyon euro civarındaydı.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Borini ilk sezonu olan 2020-21 sezonunda Karagümrük'te 20 maçta 9 gol 1 asistlik performans ortaya koymuştu.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

2021-22 sezonunda 24 maçta 6 gol 3 asistle dikkatleri üstüne çeken hücum oyuncusu bu sezon ise bambaşka bir görüntü çiziyor.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 karşılaşmada 1381 dakika süre alan Borini, 13 gol 6 asistlik katkı yaptı.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

Borini, Karagümrük'te şu ana kadar toplamda ise 28 gol 10 asist üretti ve 38 gole katkı yapmasıyla öne çıktı.

Fenerbahçe'nin Fabio Borini teklifi ortaya çıktı! Karagümrük'ün yanıtı...

İtalyan golcü Fabio Borini, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'nin yanı sıra sırasıyla Parma, Roma, Liverpool, Sunderland, Milan ve Hellas Verona formalarını giymişti.

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