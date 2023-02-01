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FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında Chelsea'den transfer ettiği Michy Batshuayi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, Premier Lig'in ekibinin 29 yaşındaki santrforu transferin son gününde takıma kazandırmak istediğini yazdı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 10:45
FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde adeta şaha kalktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transfer bombalarını tek tek patlattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Yönetim, Samet Akaydın transferinden sonra Jorge Jesus'un özellikle istediği sol bek bölgesine takviye yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Bu doğrultuda aradığı ismi İtalya'da bulan Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bekin transferi için Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Oosterwolde sonrası transferde hız kesmeyen sarı-lacivertliler, üçüncü transferini Barcelona'dan yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Kanarya, Barcelona B takımında forma giyen Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Sarı-lacivertliler, Emre Demir'in sonraki satışı için Barcelona'ya yüzde 20 pay ödeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Fenerbahçe ayrıca Onur Bulut için Kayserispor ile de anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Kayseri ekibinin basın sözcüsü Samet Koç, deneyimli sağ bekin transferi için sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlandığını duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Adı son günlerde Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ile de anılan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi isteyen takımı duyurdu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

The Athletic'te yer alan göre; Premier Lig ekibi Everton, transferin son gününde Michy Batshuayi'yi takıma kazandırmak istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren 29 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, Everton'ın teklifini reddetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyleyen Batshuayi, sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirterek şampiyonluğa odaklandığını dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta forma giydi.

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