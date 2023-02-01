FENERBAHÇE HABERLERİ - Michy Batshuayi sürprizi! Transferin son gününde...

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde adeta şaha kalktı.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde adeta şaha kalktı.
İlk olarak Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ın renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transfer bombalarını tek tek patlattı.
Yönetim, Samet Akaydın transferinden sonra Jorge Jesus'un özellikle istediği sol bek bölgesine takviye yaptı.
Bu doğrultuda aradığı ismi İtalya'da bulan Fenerbahçe, Parma forması giyen Jayden Oosterwolde'yi kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, Hollandalı futbolcuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bekin transferi için Parma'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Oosterwolde sonrası transferde hız kesmeyen sarı-lacivertliler, üçüncü transferini Barcelona'dan yaptı.
Kanarya, Barcelona B takımında forma giyen Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcunun transferi için bonservis bedeli ödemedi.
Sarı-lacivertliler, Emre Demir'in sonraki satışı için Barcelona'ya yüzde 20 pay ödeyecek.
Fenerbahçe ayrıca Onur Bulut için Kayserispor ile de anlaşma sağladı.
Kayseri ekibinin basın sözcüsü Samet Koç, deneyimli sağ bekin transferi için sarı-lacivertlilerle anlaşma sağlandığını duyurdu.
Adı son günlerde Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini ile de anılan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
İngiliz basını, sarı-lacivertlilerin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi'yi isteyen takımı duyurdu.
The Athletic'te yer alan göre; Premier Lig ekibi Everton, transferin son gününde Michy Batshuayi'yi takıma kazandırmak istediği belirtildi.
Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren 29 yaşındaki golcü, sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu belirterek, Everton'ın teklifini reddetti.
Fenerbahçe'de mutlu olduğunu söyleyen Batshuayi, sarı-lacivertli takımdan ayrılmayı düşünmediğini belirterek şampiyonluğa odaklandığını dile getirdi.
Michy Batshuayi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maçta forma giydi.
Belçikalı forvet, 15 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Batshuayi'nin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro.