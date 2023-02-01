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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'a konuk olacak. Son olarak Kasımpaşa'yı yenen Fenerbahçe, üst üste 4. galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Adana Demispor ise zorlu rakibini yenerek zirve mücadelesini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 17:10 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2023 Çarşamba 17:30
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta? | Spor Toto Süper Lig

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Fenerbahçe, 22. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı 2 Şubat Perşembe günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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