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Süper güç Enner Valencia! Haaland'ı bile solladı

Kasımpaşa’yı 4’leyen Enner Valencia rekora koşuyor. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı ligde 17 maçta 19 gole ulaştı. Maç başına 1.1 gol ortalaması yakaladı... 61 dakikada 1 golle Erling Haaland’ı bile solladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Süper güç Enner Valencia! Haaland'ı bile solladı

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Fenerbahçe'de Enner Valencia kasırgası sürüyor... Kasımpaşa'ya 4 gol birden atarak kariyer rekoru kıran Ekvadorlu yıldızın istatistikleri baş döndürüyor. Ligde forma giydiği 17 karşılaşmada 19 gole (4 de asist) ulaşan Süpermen, 1.1 gol ortalaması yakaladı. Oyunda kaldığı süreler baz alındığında 61 dakikada bir fileleri sarsarak Erling Haaland (63 dakika), Robert Lewandowski (90 dakika), Kylian Mbappe, Neymar ve Harry Kane (118 dakika) gibi yıldızları geride bıraktı. İşte Enner Valencia'nın müthiş rakamları: * Süper Lig'de maç başına 1.1 gol ortalaması (17 maçta 19 gol). * Ortalama 61 dakikada 1 gol. * 2010-11'de 28 gol atan Alex'ten bu yana bir sezonda ligde en yüksek sayıya ulaşan F.Bahçeli oyuncu (19 gol / 10 gol daha atarsa geçecek). * Süper Lig'de bu sezon en fazla maçta gol atan oyuncu (10 maç). * Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde Haaland'dan (4 kez) sonra en fazla maçta hat-trick yapan isim (2 kez). * Profesyonel kariyerinde ilk kez bir maçta 4 gol (Kasımpaşa'ya).

HATIRA OLARAK ALIP ÇOCUĞUNA VERDİ
4 gol attığı Kasımpaşa maçının topunu hatıra olarak alıp çocuğuna hediye eden Valencia, sosyal medyadan; "3 puan çok iyi oldu. Teşekkürler takım. Hala güçlüyüz. Hadi daha fazlasını yapalım" mesajını paylaştı.

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