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Şef Arda Güler

17 yaşındaki Arda Güler, Kasımpaşa karşısında atakları bir orkestra şefi gibi yönetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 06:50
Şef Arda Güler

Arda Güler, performansıyla bir kez daha mest etti... 17 yaşındaki yıldız; Kasımpaşa mücadelesini 5 kilit pas, 3 şut, 1 direkten dönen top ve yüzde 90 pas isabetiyle tamamladı. Ayrıca 5 ikili mücadele kazanıp, 2 top çaldı. İlk onbiri hak ettiğini kanıtladı... Raket gibi sol ayağıyla her topla buluştuğunda tehlike üreten Arda'nın Adana Demirspor'a karşı da 11'de olma ihtimali güçlü... Bu arada PSG'nin Güler'i yakın takibe aldığı ifade edildi... Fenerbahçe, Arda'nın sözleşmesini uzatmayı planlıyor...

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