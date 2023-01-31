Jayden resmen Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağladı... Önceki gün İstanbul'a gelen Hollandalı sol bek dün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. Parma'ya 6 milyon euro bonservis bedeli ödenecek. FIFA talimatları gereği doğacak dayanışma bedellerini de F.Bahçe karşılayacak. Yabancı kontenjanına takılmadan forma giyebilecek olan 21 yaşındaki oyuncu ilk idmanına çıktı.



ÇOK ZOR OLDU

Selahattin Baki, "Çok zor bir transfer oldu. Hocamız bize istediği sol bek tipini verdi. Biz de dersimize çalıştık. Hoca da onayladı. Umarım performansıyla bize katkı yapıp, Hollanda milli takımına kadar yükselir" dedi.



OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM

İmza töreninde konuşan Oosterwolde ise şunları söyledi: "Çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımızla statta buluşmayı dört gözle bekliyorum"