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İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe'nin milli yıldızı İrfan Can Kahveci için son zamanlarda Hull City'e transfer olacağı iddiaları gündemdeydi. İrfan Can'ın geleceğine ilişkin karar belli oldu. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 14:57
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'den Hull City'e transfer olacak mı? Belli oldu!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin, Hull City'e transfer olacağı iddia ediliyordu.

Hull City'nin, Fenerbahçe yönetimi ile arasının iyi olmasından dolayı bu transferin mümkün olduğu söylentiler arasındaydı.

Edinilen bilgilere göre İrfan Can Kahveci'nin, Hull City'e transfer olacağı haberleri gerçeği yansıtmıyor.

HEDEFİ ŞAMPİYONLUK
Öte yandan İrfan Can Kahveci'nin, Fenerbahçe'de mutlu olduğu ve sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediği, ayrılık gibi bir düşüncesenin olmadığı gelen bilgiler arasında.

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