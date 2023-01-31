Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı CANLI izle!

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 22. haftasında Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Karşılaşmayı Robert Lottermoser (Almanya), Joseph Bissang (Fransa), Carlos Cortes (İspanya) hakem üçlüsü yönetiyor. Fenerbahçe Beko'da Nemanja Bjelica, Tonye Jekiri ve Tarık Biberovic bu karşılaşmada forma giyemiyor.

EuroLeague'deki son maçında ASVEL'e konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 91-77 mağlup olarak 21. maçlar sonunda 13 galibiyette kaldı.

Olympiacos son olarak 27 Ocak Cuma günü konuk ettiği Maccabi'yi 95-89 ile geçti. EuroLeague'de oynadığı 21 maçta 14 galibiyet alan Yunan temsilcisi haftaya lider girdi.



Karşılaşmanın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

CANLI SKOR



1. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 10 - 24 Olympiakos

2. PERİYOT SONUCU: Fenerbahçe Beko 30 - 51 Olympiakos

3. PERİYOT OYNANIYOR: Fenerbahçe Beko 37 - 61 Olympiakos

FENERBAHÇE BEKO - OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?



Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 31 Ocak Salı günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

Sarı-lacivertliler, Olympiacos mücadelesinin ardından, çift maç haftasının ikinci mücadelesinde 3 Şubat Cuma günü 20.45'te Alba Berlin'i konuk edecek.