Haberler Fenerbahçe Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! Rudy Galetti konuştu

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! Rudy Galetti konuştu

İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Rudy Galetti, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın sorularını yanıtladı. Galetti; başta Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi gibi isimlerin transferleri, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'daki kariyeri, Aboubakar'ın Beşiktaş'a dönüşü, Emre Belözoğlu'nun bir gün Inter'e dönme olasılığını ve Fatih Terim'in, İtalya'da bıraktığı izleri anlattı. İşte o röportaj...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 09:26
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! Rudy Galetti konuştu

Skysport ve Sport Italia'nın ünlü simalarından Rudy Galetti, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın sorularını yanıtladı. Galetti, konuşmasında transferlere dair önemli detaylar verirken, Serie A'da forma giyen oyuncularımız dahil olmak üzere, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim hakkında da konuştu. İşte o sözler...

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

- İtalya'da Türk futboluna bakış açısı nasıl? Son yıllarda Eljif Elmas, Kim Min Jae Napoli'ye transfer oldu. Ayrıca, Tolgay Arslan Udinese'de oynuyor. İtalyan kulüpleri için Türkiye iyi bir referans mı?

Türk futboluna dair algı, özellikle Eljif Elmas ve Kim gibi önemli oyuncuların gelmesiyle beraber, daha da iyiye gidiyor. Bu nedenle İtalyan kulüpleri, Türkiye Ligi'nin yeteneklerine giderek daha da fazla ilgi gösteriyor.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

- Fenerbahçe'nin, Napoli ile arasının iyi olduğunu biliyoruz. Napoli'nin yeni hedeflerinin Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler olduğu konuşuluyor. Ferdi ve Arda'ya dair son durum nedir?

Napoli, şu anda tamamen Serie A ve Şampiyonlar Ligi'ne odaklanmış durumda. Mevcut kadrolarını korumak istiyorlar. Öncelikleri transfer değil. Elbette, her iki oyuncu da yetenekli ancak transfere dair tüm değerlendiremeler yaz aylarında yapılacak. Şu anda Napoli'nin 'resmi teklif' yaptığını söylemek için erken. Oyuncuları izliyorlar.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

- Serie A takımlarının Türkiye'den özellikle Fenerbahçeli oyunculara ilgisinin olduğunu biliyoruz. Hangi takımlar, hangi oyuncuları istiyorlar?

Diego Rossi, birkaç aydır kendisini takip eden Torino'nun radarına girdi. Torino, Rossi konusunda ciddi.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

Arda Güler'e başta Milan olmak üzere, Almanya ve İngiltere'den ilgi var. Arda'yı yakından takip ediyorlar. Ancak, ara transfer döneminde bu isimlerin İtalya'ya transferlerinin zor olduğunu düşünüyorum.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

- Türk futboluna bakış açınız nedir? Sizce bir Türk takımı yakın zamanda UEFA Avrupa Ligi'ni veya Konferans Ligi'ni kazanabilir mi?

Neden olmasın? Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Beşiktaş ve Adana Demirspor gibi takımlar, değeri yüksek oyuncularla önemli kadrolar kuruyor.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

Ayrıca, son transferlerden bahsetmişken, Aboubakar'ı gerçekten takdir ediyorum. Onun Beşiktaş'a dönmesi, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da, Kara Kartallar'a büyük katkı sağlayabilir.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

- Türkiye Süper Ligi, İtalya Serie A seviyesine çıkabilir mi? Önerin var mı?

Zor bir soru. İtalya Serie A olarak harika bir dönemden geçtiğimizi söyleyemem. Para birimimiz, son yıllarda değerini kaybetti. Şu anda referans alınacak modelin, dünyanın en iyi ligi olduğuna inandığım Premier Lig olduğunu düşünüyorum.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

- Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral, İtalya Ligi'nde oynuyor. Onları nasıl buluyorsunuz? Sizce Merih bir gün Juve'ye geri döner mi?

İkisi de çok iyi oyuncular. Merih Demiral sert bir defans oyuncusu, onu gerçekten çok seviyorum. İzlemesi çok keyifli. İyi bir öngörüye ve fiziğe sahip. Juventus'a dönmesinin kendisi açısından bir seçenek olduğunu düşünmüyorum çünkü onu Inter gibi diğer büyük İtalyan kulüplerinde görmek, şu anda daha olası. Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı olabilir.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

- Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bir gün Inter'i yönetmek isterim." dedi. Sizce Emre Belözoğlu, gelecekte Inter'ın teknik direktörü olabilir mi?

Her şey olabilir. Şu anda mümkün gözükmese de, bir gün Inter'in başına geçebileceğini düşünüyorum. Inzaghi iyi durumda. Marotta'nın listesinde, Sérgio Conceição gibi hocalar da var.

Fatih Terim Emre Belözoğlu ve Arda Güler transferi itirafı! İtalyan gazeteci açıkladı

- Fatih Terim, Fiorentina'da çok popüler. Sizce, İtalya'da bu kadar ünlü ve saygın olmasının sebebi nedir?

Terim, İtalya'da büyük izler bıraktı. Hem Fiorentina'da hem de Milan'da, karakteri her zaman büyük beğeni topladı. Açık sözlü. O, başka bir çağın hocası. Böyle bir insanı takdir etmemek elde değil.

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