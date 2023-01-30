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Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 07:33
Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

EMRE BOL - GÖRDÜN MÜ JESUS?

Herhalde Arda'yla ilgili koruma kararı artık kalkmıştır. Her gelen hocaya bunu anlatmaya çalıştık ama bir türlü anlatamadık. Arda bir yıldız.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Dikkat edin yıldız adayı demiyorum; olmuş bir yıldız. Elinde böyle pırıl pırıl parlayan bir oyuncu varken onu görmezden gelmek sadece Fenerbahçe'ye değil Türk futboluna ihanettir.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İnanın izlemeye doyamadım. Topu her ayağına aldığında, her pas verdiğinde, her şut attığında kaliteyi görüyoruz. Yok böyle bir futbolcu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Bundan sonra Jesus Arda'yı keserse, kendi ipini çeker.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Arda'nın sahada oluşu önde olan diğer oyuncuların da performansını arttırıyor. Ferdi, Zajc hele de Valencia'yı uçurdu adeta.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

İcardi'yi, Cenk'i yere göğe sığdıramayanlar bu iki oyuncunun attığı gollerden fazlasını Valencia'nın tek başına attığını konuşacak mı?

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Adam tek tabanca 19 gol atmış. Tam 19 gol… Ligde koskoca Hatayspor takım halinde sadece 17 gol atabilmiş!

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Jesus artık doğru takımı buldu. Bu kalitesi yüksek kadrodan vazgeçmezse her daim şampiyonluk yarışının içinde olur. Aksi halde erken kopar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Tekrarlanan penaltıyla ilgili kural hatası diyen aklıevveller var! Bir kere tekrar kararı doğru.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kaleci çizgiyi terkedip atıcının görüş açısını daraltıyor. Topun direğe vurması, auta gitmesi; atış yapan oyuncunun açısının daralmasından…

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Dolayısıyla siz Ofsaytımsı muhabbetini unutturmaya çalışanların algısına gelmeyin.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLİÇ - GERİ DÖNDÜLER

Maçın 10 dakikası geçtiğinde "Fenerbahçe kazanacak" dedik. Hem oyun gücü, hem oyuncuların vücut dili, hem de tribünlerin havasından hissediyordunuz bunu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Kasımpaşa öne geçtiğinde bile kimse "panik" yapmadı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Önceki üç maçta zorlanan takıma bu havayı getiren neydi? Nasıl böyle başkalaştılar, veya geri döndüler.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Jesus bir orta saha daha fazla (Arda ) oynamayı tercih etti. Bu neyi sağladı? Pas koridorundan bir kişi daha fazla oldular.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Arao ve Zajc'ın seçenekleri arttı. Öndeki ikilinin yardımlaşacağı bir fazla kişi daha vardı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Arda neleri değiştirdi? Arda Güler hepimizin ümit ile baktığı müthiş bir oyuncu. Maça da damgasını vurdu.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Ama O değil, mesela Mert Hakan, İsmail veya Crespo da olabilirdi ilk on birde. Çift santraforun getirdiği lüks güzel de, rakip merkezi kalabalık tuttuğunda topu "onlara" götüremiyorsunuz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Oyun formatı aynı ve oyuncu "kalibresi" farklı olunca, top Fenerbahçe'de kaldı, kararı onlar verdi. Arda Güler baskı yediğinde risk almadı. Aferin...

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Arkası dönük yakaladığında topu kaybetti dönemedi; çalışması lazım. Ama kaleye yüzünü döndüğünde, "eyvah, eyvah...."

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Takımın O'nu desteklemesi, sıkıştığında yardıma gelmesi, hata yaptığında başını okşaması önemliydi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Valencia dört gol attı. Penaltı atışındaki Jesus ısrarının altını çizelim. Penaltıcı belliyse, keyfiyet olmaz.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Batshuayi'nin elindeki topun, kenardan gelen emirle Valencia'ya devredilmesi önemli. Jesus bir kez daha "Burada kimse kafasına göre hareket edemez" mesajını verdi takımına.

Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi

Farklı kazandılar, Valencia dört gol attı, herkes mutlu. Bunlar güzel ama daha önemlisi eski günleri yaşadılar, nasıl kazandıklarını hatırladılar ve yine "başka" takım oldular.

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