Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 21. haftasında, Ülker Stadı'nda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele, sarı lacivertlilerin 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe'de öne çıkan isimler 4 golle maçın kahramanı olan Enner Valencia ve genç star Arda Güler oldu. Sabah spor yazarlarından Ömer Üründül, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını köşe yazısında değerlendirirken, Arda Güler'e dair dipnot düştü. İşte Ömer Üründül'ün Fenerbahçe - Kasımpaşa maç yazısı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2023 Pazartesi 08:57
Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Fenerbahçe skor dezavantajına düştüğü maçın seyrini iki dakika içindeki 2 golle değiştirdi ve farka gitti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Fenerbahçe maça hırslı, tempolu ve atak başladı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Ama bu anlayışa rağmen ilk bölümde yeterli üretkenlik yoktu.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Bir de bunun yanında taç atışındaki defansif hata sonucunda yenik duruma düştü. Doğal olarak baskı devam etti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Ve Hajradinovic'in büyük hatası sonucu kazanılan penaltıyla önce skora denge geldi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

2 dakika sonra da Ferdi-Valencia iş birliği ile güzel bir golle öne geçildi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Sonrasında bütün saha içi dengeleri Fenerbahçe lehine gelişti.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Arka arkaya pozisyonlar ve gollerle adeta gol olup yağdılar.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Öncelikle Fenerbahçe'de inanılmaz bir performans sergileyen Valencia gerçeği var.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Penaltıyı kendi yarattı ve dile kolay toplam 4 gol attı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Ferdi yine her zamanki gibi çok çalıştı, müthiş faydalı oynadı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Arda da dün gece bana göre şunu gösterdi:

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

"Devamlı görev alsam, biraz daha maç eksikliğimi gidersem katkılarım daha da artacak."

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Üçüncü gol öncesi yaptığı kaliteli aşırtma, gerçekten seyir zevkini yükselten bir enstantaneydi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Dün gecenin bir artısı da Jesus'un çizgi defansı öne çıkarma yanlışını bırakmasıydı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Tabii ki en büyük tartışma konusu penaltının tekrarlanması.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Kural şunu diyor; eğer top direğe çarpmış ya da auta çıkmışsa, kaleci vuruştan önce öne çıkıp penaltıyı kullananı etkiliyor mu? Ben Valencia'yı etkilediğini bilemem.

Ömer Üründül'den Fenerbahçe Kasımpaşa maçı yorumu! "Arda Güler şunu gösterdi..."

Ama kaleci vuruştan önce çizgiyi terk etti.

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