Jorge Jesus: Zirveyi geri alacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, galibiyetlere devam etmelerinin güzel olduğunu söyledi. Kasımpaşa'nın kolay bir rakip olmadığını belirten Portekizli çalıştırıcı, "İlk maçı 6-0 kazandık ama bu kez daha zor olacağını biliyorduk. 2-3 tane dikkat etmemiz gereken oyuncuları vardı. Çok çalıştık, istediğimiz aldık. Bir çok pozisyona girdik. Liderliği kaptırdık, mümkün olan en kısa sürede liderliği geri almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

OOSTERWOLDE KATKI VERECEK

Jesus yeni transfer Oosterwolde için, "Sol beki güçlendirmek istiyorduk. Elimizde sadece Alioski vardı. Lincoln orada oynadı, şimdi bir bek daha aldık. Elimizdeki beklere göre farklı özellikleri var. Ayrıca yabancı sayılmıyor. Bize katkı verecek" dedi.

KADRODA 2 RÖTUŞ

Jorge Jesus, ligde son oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçının ilk onbirinde 2 değişiklik yaptı... Portekizli teknik adam, Miguel Crespo ile Diego Rossi'yi Kasımpaşa karşısında yedek soyundurdu. Bu oyuncuların yerine Miha Zajc ile Arda Güler ilk 11'de görev yaptı.